رغم الهزيمة 3-0 .. مدرب أتلتيكو يعترف: عانينا أمام برشلونة لكننا بلغنا النهائي

أبدى دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، رضاه الجزئي بعد تأهل فريقه إلى نهائي كأس ملك إسبانيا على حساب برشلونة، رغم خسارته إياب نصف النهائي بنتيجة 3-0، مستفيدًا من فوزه ذهابًا 4-0.

وأشار “سيميوني”، في تصريحات لصحيفة «آس» الإسبانية، إلى صعوبة المباراة قائلًا: «برشلونة لعب بشكل ممتاز، وسيطر على الشوط الأول وأجبرنا على الدفاع، وجاءت أهدافهم الثلاثة من كرات ثابتة».

وأضاف: «كنا بحاجة إلى زيادة حدة الهجوم، لكنهم ضغطوا علينا وأضاعوا الوقت. ومع ذلك، بذل لاعبونا جهدًا هائلًا، وساعدت التبديلات في منح الفريق نضجًا أكبر».

كما أشاد سيميوني بالروح القتالية للاعبين والجمهور، قائلًا: «كان جمهورنا بحاجة إلى مباراة كهذه. اللاعبون قدموا كل ما لديهم للوصول إلى النهائي، وعلينا الآن التركيز على المباراة النهائية بأفضل مستوى ممكن».

وأكد المدرب الأرجنتيني أنه تحدث مع هانز فليك، مدرب برشلونة، بشأن بعض أحداث المباراة، معربًا عن احترامه للأداء البارز للفريق الكتالوني.