زوجة ضياء المرغني تكشف آخر تطورات حالته الصحية.. وهذا موعد خروجه من المستشفى

كشفت زوجة الفنان ضياء المرغني، في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد» الإخباري، عن تطورات حالته الصحية خلال الساعات الأخيرة، مؤكدة أن حالته تشهد تحسنًا ملحوظًا بعد الأزمة الصحية التي تعرّض لها مؤخرًا.

وأوضحت أن الفنان لا يزال يتلقى الرعاية الطبية داخل المستشفى، بعدما تم نقله من مستشفى إلى أخرى لمتابعة حالته بصورة أدق وتوفير رعاية أفضل. وأشارت إلى أنه دخل المستشفى بسبب معاناته من مشكلات في المعدة وآلام في العمود الفقري، إلى جانب عدم قدرته على تناول الطعام بصورة جيدة خلال الفترة الماضية.

وأضافت أن حالته الآن مستقرة، ويتحدث مع أسرته بشكل طبيعي، مؤكدة أن الفريق الطبي طمأنهم بشأن تحسنه التدريجي، ومن المقرر خروجه من المستشفى اليوم حال استمرار تحسن حالته بالمعدل نفسه.