الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

الكافيين وتأثيره على الدماغ .. اعرف فوائده ومخاطره

كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟
كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟
آية التيجي

يُعد الكافيين من أكثر المواد المنبهة استخدامًا في العالم، حيث يستهلكه ملايين الأشخاص يوميًا عبر القهوة والشاي والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة. 

كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟

وتشير دراسات حديثة إلى أن حوالي 69% من البالغين في الولايات المتحدة يتناولون الكافيين يوميًا بمتوسط 210 ملغ، وفقًا لأبحاث علمية منشورة.

ورغم انتشاره الواسع، فإن تأثير الكافيين على الدماغ لا يزال موضوعًا بحثيًا معقدًا، إذ يمتلك تأثيرات مزدوجة قد تكون مفيدة أو ضارة حسب الجرعة وطريقة الاستهلاك.

ويعمل الكافيين عبر محاكاة مادة طبيعية في الجسم تُسمى الأدينوزين، وهي مادة مسؤولة عن إرسال إشارات النعاس إلى الدماغ مع تقدم ساعات اليوم.

ويقوم الكافيين بالارتباط بمستقبلات الأدينوزين في الخلايا العصبية، ما يمنع الأدينوزين من أداء وظيفته.

كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟

ونتيجة لذلك، يشعر الشخص باليقظة والنشاط، ويزداد إفراز النواقل العصبية مثل الدوبامين التي تعزز الشعور بالتركيز.

ولكن الدراسات الحديثة تشير إلى أن التأثير ليس بسيطًا؛ فالكافيين يؤثر أيضًا على مناطق الدماغ المسؤولة عن الذاكرة والمرونة العصبية، مثل الحصين (hippocampus)، ما قد ينعكس على الأداء المعرفي بطرق تحتاج إلى مزيد من البحث.

كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟

تأثيرات الكافيين: فوائد مؤقتة ومخاطر محتملة

ويرفع الكافيين مستوى اليقظة والتركيز عبر زيادة إفراز الدوبامين والأدرينالين، لكنه لا يمنح الجسم طاقة حقيقية. 

ومع الاستخدام اليومي للكافيين، يتكيف الدماغ بزيادة مستقبلات الأدينوزين، ما يقلل من فاعلية الجرعات المعتادة ويجعل البعض يحتاج إلى كمية أكبر لتحقيق نفس التأثير.

كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟

كما قد يؤثر الكافيين في جودة النوم، خاصة عند تناوله في ساعات متأخرة من اليوم. وتشير بعض الأبحاث إلى أن جرعة تعادل فنجانين من القهوة بعد الظهر قد تقلل عمق النوم وتؤثر في مراحل النوم العميق.

من جهة أخرى، قد يسبب الكافيين بجرعات مرتفعة أعراضًا مثل القلق والتوتر، بينما يرتبط الاستهلاك المعتدل بفوائد محتملة لصحة الدماغ لدى بعض الأشخاص.

كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟

ما الكمية الآمنة من الكافيين يوميًا؟

وفقًا لإرشادات علمية، فإن 400 ملغ يوميًا تُعد الحد الأقصى الآمن للبالغين الأصحاء، وهو ما يعادل تقريبًا 3 إلى 4 أكواب من القهوة المقطرة.

وتجاوز هذا الحد قد يزيد احتمالية حدوث الأرق، القلق، وتسارع ضربات القلب. لذلك ينصح الخبراء بالاعتدال في الاستهلاك ومراقبة استجابة الجسم.

