بعد قرار المالية .. موعد صرف مرتبات مارس 2026 رسميًا
في ظل الهجمات الإيرانية .. ولي عهد البحرين يتفقد الأسواق لمتابعة استقرار الإمدادات
الإمام الأكبر يجري اتصالا هاتفيا مع ملك البحرين تأكيدًا لتضامن الأزهر مع المملكة
كاس تحسم الجدل : الأهلي بطلًا للدوري بحكم نهائي .. وبيراميدز يتحدى القرار
زينة توكل : إعفاء مستفيدي الخدمات المتكاملة من إعادة الكشف الطبي يخفف العبء عنهم
وكالة فارس: احتمال تأجيل اختيار المرشد الإيراني إلى الأسبوع المقبل
البترول : حملة على محطات وقود بالمنيا واكتشاف تلاعب بعيارات مسدسات التموين
سحل وقسم شرطة ومحضر | ضحية 5 قطط يكشف حكاية فيديو صادم وسرقة علني
بعد إصابته الأخيرة .. هل يغيب كريستيانو رونالدو عن كأس العالم 2026؟
ترامب : بإمكاننا استخدام القواعد الإسبانية ضد إيران دون إذن مدريد
وزير خارجية باكستان لـ إيران : مراعاة الاتفاق الدفاعي مع السعودية ضروري
اقتصاد

القابضة للغازات الطبيعية تتابع مع بتروبل رفع كفاءة البنية التحتية الداعمة لإنتاج حقل ظهر

القابضة للغازات الطبيعية تتابع مع بتروبل رفع كفاءة البنية التحتية الداعمة لإنتاج حقل ظهر
القابضة للغازات الطبيعية تتابع مع بتروبل رفع كفاءة البنية التحتية الداعمة لإنتاج حقل ظهر
أمل مجدى

عقد المهندس سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، اجتماعًا مع المهندس ثروت الجندي، رئيس شركة بتروبل، بحضور قيادات الشركتين، لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، وبحث فرص تعظيم الإنتاج بمختلف الحقول التابعة للشركة.

وخلال الاجتماع، تمت متابعة الموقف الحالي للأنشطة والمشروعات الخاصة بالبنية التحتية الداعمة لإنتاج الغاز من حقل ظهر، بما في ذلك أعمال رفع كفاءة الخطوط البحرية للحقل، إلى جانب العمل على تطوير ورفع كفاءة منظومة معالجة الغاز المنتج من خلال مشروع وحدة المعالجة العائمة (FPU)، بما يدعم استدامة الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل.

كما تم استعراض الفرص المتاحة لتعظيم الإنتاج بحقول بتروبل البرية والبحرية، مع التأكيد على أهمية الإسراع بتنفيذ المشروعات ذات الجدوى الفنية والاقتصادية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات المرحلة الحالية.

وأكد المهندس سيد سليم، خلال الاجتماع، حرص «إيجاس» على تقديم كافة أوجه الدعم الفني اللازم لشركة بتروبل، إلى جانب دعم وتسريع الإجراءات وتوفير المتطلبات اللازمة، بما يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ الأعمال وتعظيم الإنتاج في إطار من العمل التكاملي.

حضر الاجتماع، الذي عُقد بمقر شركة بتروبل، المهندس عبد الناصر خفاجي، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للإنتاج وتنمية الحقول، ومن جانب بتروبل مديرو العموم المختصون بالعمليات والمشروعات وعدد من قيادات الشركة.

البترول الغاز النفط إيجاس التعدين

