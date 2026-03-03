القابضة للغازات الطبيعية تتابع مع بتروبل رفع كفاءة البنية التحتية الداعمة لإنتاج حقل ظهر

عقد المهندس سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، اجتماعًا مع المهندس ثروت الجندي، رئيس شركة بتروبل، بحضور قيادات الشركتين، لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، وبحث فرص تعظيم الإنتاج بمختلف الحقول التابعة للشركة.

وخلال الاجتماع، تمت متابعة الموقف الحالي للأنشطة والمشروعات الخاصة بالبنية التحتية الداعمة لإنتاج الغاز من حقل ظهر، بما في ذلك أعمال رفع كفاءة الخطوط البحرية للحقل، إلى جانب العمل على تطوير ورفع كفاءة منظومة معالجة الغاز المنتج من خلال مشروع وحدة المعالجة العائمة (FPU)، بما يدعم استدامة الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل.

كما تم استعراض الفرص المتاحة لتعظيم الإنتاج بحقول بتروبل البرية والبحرية، مع التأكيد على أهمية الإسراع بتنفيذ المشروعات ذات الجدوى الفنية والاقتصادية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات المرحلة الحالية.

وأكد المهندس سيد سليم، خلال الاجتماع، حرص «إيجاس» على تقديم كافة أوجه الدعم الفني اللازم لشركة بتروبل، إلى جانب دعم وتسريع الإجراءات وتوفير المتطلبات اللازمة، بما يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ الأعمال وتعظيم الإنتاج في إطار من العمل التكاملي.

حضر الاجتماع، الذي عُقد بمقر شركة بتروبل، المهندس عبد الناصر خفاجي، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للإنتاج وتنمية الحقول، ومن جانب بتروبل مديرو العموم المختصون بالعمليات والمشروعات وعدد من قيادات الشركة.