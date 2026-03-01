البترول: لا خسائر بشرية أو تلوث من حادث اصطدام ناقلة بمنصة بترولية

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية تلقيها بلاغاً عاجلا بشأن اصطدام ناقلة الزيت الخام البحرية "رمسيس"، التابعة للشركة المصرية لناقلات البترول، بالمنصة البحرية "SG300" التابعة لشركة بترول خليج السويس "جابكو".

وأكدت الوزارة أنه تم التعامل الفوري مع الحادث، حيث جرى إيقاف تشغيل المنصة بالكامل وعزلها بشكل تام كإجراء احترازي، لمنع حدوث أي تسرب أو تلوث ، إلى جانب تنفيذ مسح جوي شامل للمنطقة للتأكد من سلامة الموقف وعدم وقوع أي أضرار ، وقد أسفرت المتابعة عن عدم وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية وكذلك عدم حدوث أي نوع من التلوث البحري .

وأوضحت المعاينة الأولية أن الحادث وقع في ظل سوء الأحوال الجوية وارتفاع شدة الرياح، الأمر الذي حال دون دخول الناقلة المذكورة إلى ميناء الشحن عند اقترابها من مدينة رأس غارب وذلك التزاما بقواعد السلامة .

يشار إلى أنه وفقاً للإجراءات المتبعة توجهت الناقلة الي منطقة انتظار مفتوحة ضحلة مخصصة لانتظار السفن ، الا انه اثناء تثبيتها بمخاطيف في قاع البحر تأثرت بشدة الرياح والأمواج ما ادي الي انجرافها ومن ثم اصطدامها بالمنصة.

وأضافت الوزارة أن الجهات المختصة تواصل استكمال التحقيقات الفنية والاجرائية للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه واتخاذ ما يلزم من إجراءات .