الأردن: 115 بلاغًا بسقوط شظايا و5 إصابات وأضرار في 30 مركبة ومنزلا

كشفت مديرية الأمن العام الأردنية، عن تعامل كوادر الدفاع المدني والشرطة، منذ صباح أمس حتى الثامنة مساء هذا اليوم الأحد، مع 115 بلاغاً لحوادث ناتجة عن سقوط أجسام وشظايا في معظم محافظات المملكة.

وأكدت المديرية ، أنّه نتج عن تلك الحوادث 5 إصابات، 4 منها في البادية الوسطى أُسعفوا للمستشفى وتلقوا العلاج وغادروا المستشفى، فيما أصيب شخص خامس في محافظة إربد وهو قيد العلاج وألحقت الشظايا أضراراً مادية في 11 مركبة بالإضافة إلى 19 منزلاً.

ودعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة عن مديرية الأمن العام والجهات المعنية وعدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) في حال وجود أي مشاهدات.

وجددت التأكيد مرة أخرى على ضرورة عدم الاقتراب من أي جسم مشبوه تحت أي ظرف لما يشكله من خطورة شديدة.