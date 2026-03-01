رغم تصاعد الضربات العسكرية.. عودة الهدوء لسوق الذهب المحلي بختام تعاملات الأحد

مع استمرار تصاعد الضربات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية علي إيران، وإطلاق طهران الموجة التاسعة من عمليات "الوعد الصادق 4" ضد أهداف أمريكية و إسرائيلية، شهد سعر الذهب محليا تراجعا طفيفا بقيمة نحو 20 جنيها في الجرام الواحد، مع استقرار سعر المعدن الأصفر عالميا نظرا للإجازة الأسبوعية للبورصة العالمية.

يستعرض موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال ختام التعاملات المسائية اليوم الأحد 1 مارس 2026 وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 8600 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 8370 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 7525 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 7325جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 6450 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 6280 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 5015 جنيها.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 4885 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب اليوم حوالي 60200 جنيه.

وصل سعر شراء الجنيه الذهب اليوم لنحو 60000 جنيه.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 267490 جنيهًا.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 260380 جنيهًا.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 5277 دولار.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.