معجب بدينكم.. ماني يكشف كواليس حديثه مع كلوب

كشف السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي السابق والنصر السعودي الحالي، كواليس حديثه مع مدربه الألماني السابق يورجن كلوب في الريدز بشأن الاستشفاء السريع.

وقال ماني، في تصريحات صحفية: “في ليفـربول كنا لا نشـرب الخمور أنا ومحمد صلاح كما باقـي اللاعـبين وكنا نتعافى بسـرعة”.

وأضاف: “حتى ذات يـوم قال لنا كلوب كم أتمنى أن كل اللاعـبين في ليفربول أن يتخذوكـم قدوة لكي لا يشربوا الكحـول مثلكم، إنني معجـب بدينكم كثيـرًا”.

يذكر أن الثلاثي روبيرتو فيرمينو ومحمد صلاح وساديو ماني قد حققوا أرقاما قياسية مرعبة خلال تواجدهم معا في نادي ليفربول.