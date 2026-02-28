بمشاركة صلاح.. ليفربول يكتسح وست هام بخماسية ويتقدم مركزا في البريميرليج

اكتسح فريق ليفربول نظيره وست هام يونايتد، بخماسية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة 28 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف ليفربول الأول عن طريق هوجو إيكيتيكي من تسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك في الدقيقة 5.

ثم أضاف فيرجيل فان دايك الهدف الثاني في الدقيقة 24 من ضربة رأس.

وسجل أليكسيس ماك إليستر الهدف الثالث في الدقيقة 43، بعدما نفذ محمد صلاح ركلة ركنية من الجهة اليسرى ذهبت إلى هوجو الأخير مررها إلى صاحب الهدف الذي سددها على يمين الحارس.

وفي الشوط الثاني، قلص توماس سوسيك الفارق لوست هام في الدقيقة 49.

وأحرز كودي جاكبو الهدف الرابع في الدقيقة 70 للريدز.

وسجل الهدف الثاني لوست هام اللاعب فالينتن كاستيلانوس في الدقيقة 75.

وأخيرًا، سجل أكسيل ديساسي الهدف الخامس للريدز في الدقيقة 82 بالخطأ في مرماه.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: جوميز، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركيز

خط الوسط: ماك أليستر، جرافنبيرج، سوبوسلاي

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، وهوجو إيكتيكي.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق ليفربول المركز الخامس برصيد 48 نقطة، فيما يأتي فريق وست هام يونايتد في المركز الثامن عشر برصيد 25 نقطة.