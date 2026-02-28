رئيس زعيم الثغر : الخطيب قالى أي حاجة الاتحاد السكندري محتاجها إحنا جاهزين

كشف محمد أحمد سلامة رئيس نادى الاتحاد السكندري تفاصيل لقاؤه مع محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى.

وقال محمد أحمد سلامة الذى يحل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان :"اتقابلت مع محمود الخطيب وقالى أي حاجة الاتحاد السكندري يحتاجها احنا جاهزين ليها"

ويضيف رئيس الاتحاد السكندري :"بردو كامل أبو على رئيس المصري لا يتأخر في أي شيء يخص الاتحاد السكندري هناك حالة جميلة بين رؤساء الأندية الشعبية ".

وتابع :" أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة صاحبى وأخويا وشهادتى فيه مجروحة"

وتُقدم الإعلامية الكبيرة نجلاء حلمي برنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة، ويترأس فريق تحريره الكاتب الصحفي وليد قاسم ويذاع أيام الجمعة والسبت والأحد والثلاثاء طوال شهر رمضان المبارك.