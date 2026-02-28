القيادة المركزية الأمريكية: استهدفنا مواقع إيرانية تشكل تهديدًا وشيكًا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن القوات الأمريكية التي استهدفت إيران اليوم السبت، ركزت على "مواقع تشكل تهديدًا وشيكًا".

وقالت القيادة، في بيان لها، إن الضربات التي بدأت قبل الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت طهران شملت "قذائف دقيقة التوجيه أُطلقت من الجو والبر والبحر".

وأكدت أن الجيش الأمريكي استخدم للمرة الأولى الطائرات المسيرة الهجومية ذات التكلفة المنخفضة في العمليات القتالية.

ووصفت القيادة العسكرية الأمريكية، العملية، التي أُطلق عليها اسم "الغضب الأسطوري" بأنها "أكبر تركيز للقوة العسكرية الأمريكية في المنطقة منذ جيل".