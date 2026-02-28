البترول: لن تكون تحت رحمة الغاز الإسرائيلي.. ولدينا مخزونات آمنة من السولار والبنزين

أكد محمود ناجي المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن مصر لديها مقدراتها من الغاز الطبيعي ولن تكون تحت رحمة الغاز الإسرائيلي .



وقال محمود ناجي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مصر ليس لديها أي مشكلة في شحنات الغاز المسال ".

وتابع محمود ناجي :" لدينا بنية تحتية متميزة للغاز الطبيعي ولا يوجد أي اختناقات في الشبكة القومية للغاز وهناك انتظام في التوريد الخارجي ".

وأكمل محمود ناجي :" لدينا مخزونات استراتيجية وآمنة من المواد البترولية والسولار والبنزين وأنبوبة البوتجاز ".

وتابع محمود ناجي:" سنعمل على إضافة أبار غاز جديدة مع الحفر والاستكشاف ".