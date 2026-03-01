الجونة يقلب الطاولة على الإسماعيلي ويفوز 2-1 بالدوري

حقق فريق الجونة الفوز على النادي الإسماعيلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الـ 20 ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وسجل هدفي الجونة كل من صابر الشيمي ونور السيد في الدقيقتين 88 و90+4، بينما سجل هدف الإسماعيلي اللاعب عبد الكريم مصطفى من ركلة جزاء في الدقيقة 20 من انطلاق المباراة.

وبتلك النتيجة رفع الجونة رصيده للنقطة 24 ليحتل المركز العاشر بترتيب جدول الدوري الممتاز، بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة 11 ويبقى في المركز الأخير.

تشكيل الإسماعيلي

أعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تشكيل الفريق لمواجهة نظيره الجونة، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ 20 ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وضم تشكيل الإسماعيلي كل من:

حراسة المرمى: عبدالله جمال

الدفاع: عبدالكريم مصطفى، أحمد أيمن، محمد نصر، عبدالله محمد

الوسط: إيريك تراوري، محمد حسن، محمد سمير، محمد وجدي

الهجوم: نادر فرج، خالد النبريصي