انفجار هائل في أبوظبي..تعرض مركز أمريكي لهجوم بالبحرين..وبيان قطري
إيران تعلن بدء «الوعد الصادق 4» للرد على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي
الإمارات : إغلاق مؤقت وجزئي للمجال الجوي كإجراء احترازي استثنائي
«نيويورك تايمز»: الهجوم على إيران قد يكون أوسع من ضربات يونيو
إيران تعلن شن هجوما كبيرا على الأسطول الأمريكي الخامس بالبحرين
راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة
مسؤول بالدفاع الإسرائيلي: التخطيط للعملية على إيران تم لأشهر وتحدد موعدها قبل أسابيع
الحرب الأمريكية على إيران.. دوي انفجارات في البحرين
إيران تقصف قواعد عسكرية أمريكية في الإمارات وقطر والبحرين والكويت
رئيس الاحتلال لمواطنيه: حافظوا على سلامتكم.. أيام عصيبة تنتظر الإسرائيليين
جيش الاحتلال يمنع نشر أي أخبار عن أماكن الضربات الإيرانية
وزارة الطيران تناشد المسافرين بمراجعة الحجوزات قبل الذهاب للمطار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

حسام حسن: غزل المحلة والإسماعيلي أبرز الهابطين.. والأهلي بدون إمام عاشور وتريزيجيه "فريق عادي"

حسام حسن
حسام حسن
محمد سمير

شدد حسام حسن لاعب مودرن سبورت الحالي والأهلي وسموحة السابق، على أنه ليس هناك مفاجأت في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، الدوري سيظل بين الأهلي والزمالك، بيراميدز خلق منافسة مع الثنائي بقدرات وإمكانيات عظيمة وهو فريق كبير ويستحق كل ما وصل إليه.

وتابع "حسن" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: في رأيي غزل المحلة والإسماعيلي سيكونا ضمن الهابطين، الأمور بالنسبة لهم صعبة جدًا وهم محتاجين معجزة من أجل تفادي الهبوط.

وأضاف: الدوري بنظامه الحالي غير عادل في التنظيم، لابد من عودة الدوري لشكله القديم، لإن ما يحدث حاليًا فيه ظلم لبعض الأندية.

وواصل: الدوري المصري به مهاجمين جيدين، أبرزهم ناصر منسي وعدي الدباغ لاعبا الزمالك، ومعهما صلاح محسن لاعب المصري البورسعيدي، لكنني أتمنى منه مزيدًا من التركيز.

وأردف: أحاول مساعدة نفسي من أجل العودة سريعًا، ومساعدة نادي مودرن سبورت على التواجد ضمن الكبار وفي المكانة التي يستحقها النادي.

وأنهى حديثه: أحمد سامي هو المدير الفني الأفضل في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وإمام عاشور وتريزيجيه هما أفضل لاعبان حاليًا، بدونهما سيصير الأهلي فريقًا عاديًا.

حسام حسن غزل المحلة الإسماعيلي أبرز الهابطين إمام عاشور الأهلي تريزيجيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد