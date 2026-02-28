حسام حسن: غزل المحلة والإسماعيلي أبرز الهابطين.. والأهلي بدون إمام عاشور وتريزيجيه "فريق عادي"

شدد حسام حسن لاعب مودرن سبورت الحالي والأهلي وسموحة السابق، على أنه ليس هناك مفاجأت في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، الدوري سيظل بين الأهلي والزمالك، بيراميدز خلق منافسة مع الثنائي بقدرات وإمكانيات عظيمة وهو فريق كبير ويستحق كل ما وصل إليه.

وتابع "حسن" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: في رأيي غزل المحلة والإسماعيلي سيكونا ضمن الهابطين، الأمور بالنسبة لهم صعبة جدًا وهم محتاجين معجزة من أجل تفادي الهبوط.

وأضاف: الدوري بنظامه الحالي غير عادل في التنظيم، لابد من عودة الدوري لشكله القديم، لإن ما يحدث حاليًا فيه ظلم لبعض الأندية.

وواصل: الدوري المصري به مهاجمين جيدين، أبرزهم ناصر منسي وعدي الدباغ لاعبا الزمالك، ومعهما صلاح محسن لاعب المصري البورسعيدي، لكنني أتمنى منه مزيدًا من التركيز.

وأردف: أحاول مساعدة نفسي من أجل العودة سريعًا، ومساعدة نادي مودرن سبورت على التواجد ضمن الكبار وفي المكانة التي يستحقها النادي.

وأنهى حديثه: أحمد سامي هو المدير الفني الأفضل في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وإمام عاشور وتريزيجيه هما أفضل لاعبان حاليًا، بدونهما سيصير الأهلي فريقًا عاديًا.