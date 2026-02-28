نهائي مصري خالص في تورنتو.. النوساني يضرب موعدًا مع الشربيني على لقب جودفيلو للاسكواش

ضمنت مصر التتويج بلقب بطولة Goodfellow Classic للاسكواش، بعدما تأهل الثنائي محمد الشربيني ويحيى النوساني إلى المباراة النهائية من البطولة المقامة في مدينة تورنتو الكندية خلال الفترة من 24 فبراير وحتى الأول من مارس، والبالغ مجموع جوائزها 27 ألف دولار، ليصبح اللقب مصريًا قبل إسدال الستار على المنافسات.

الطريق إلى النهائي لم يكن مفروشًا بالورود، لكن اللاعبَين قدما أداءً قويًا في نصف النهائي، ليؤكدا تفوق المدرسة المصرية في واحدة من البطولات المهمة على أجندة المحترفين.

وفي مواجهة قوية أمام الأسكتلندي جريج لوبان، نجح يحيى النوساني في تحويل تأخره بشوط إلى فوز مستحق بنتيجة 3-1. وجاءت نتائج الأشواط: 9-11، 11-6، 11-5، 11-6.

النوساني أظهر شخصية قوية بعد خسارة الشوط الأول، حيث فرض إيقاعه في الأشواط التالية، ونجح في السيطرة على مجريات اللعب من خلال تنويع الضربات والاعتماد على اللياقة البدنية العالية، ليحسم بطاقة التأهل إلى النهائي عن جدارة.

على الجانب الآخر، حجز محمد الشربيني مقعده في المباراة النهائية بعد فوزه على الكولومبي ميجيل رودريجيز بنتيجة 3-1، وجاءت نتائج الأشواط: 11-4، 6-11، 11-7، 11-9.

الشربيني بدأ اللقاء بقوة، قبل أن يتلقى ردًا من منافسه في الشوط الثاني، لكنه استعاد زمام الأمور سريعًا، ونجح في حسم الشوطين الثالث والرابع بخبرة وثبات، ليؤكد أحقيته بالوصول إلى المشهد الختامي