قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عودة زيزو وتريزيجيه.. موعد مباراة الأهلي وزد في الدوري والقنوات الناقلة
10 كلمات تقال بعد انتهاء العشر الأوائل من رمضان.. اغتنم باقي الشهر
كيف خطط السادات لمفاجأة نصر العاشر من رمضان وخدع العالم بذكائه
ترامب:سنبدد أسطولهم البحري والجيش الأمريكي ينفذ عملية لتدمير صواريخ إيران
الشرطة الإيرانية: الوضع تحت السيطرة ولا يوجد أي سبب للقلق
كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلي وزد في الدوري الممتاز
الهروب خارج إسرائيل.. العشرات يسجلون طلبات إجلاء من دولة الاحتلال
مسؤول أمريكي: نفذنا ضربات جوية وبحرية ضد إيران
ترامب: سندمر صواريخ إيران وسنقضي على برنامجها الصاروخي
عاجل| وكالة إرنا الإيرانية: الرئيس مسعود بزشكيان بخير
إطلاق 7 صواريخ.. دوي انفجارات قرب مقر إقامة المرشد الإيراني
وكالة تسنيم: إيران تستعد للانتقام ورد ساحق على الكيان الصهيوني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نهائي مصري خالص في تورنتو.. النوساني يضرب موعدًا مع الشربيني على لقب جودفيلو للاسكواش

محمد الشربيني لاعب الاسكواش
محمد الشربيني لاعب الاسكواش

ضمنت مصر التتويج بلقب بطولة Goodfellow Classic للاسكواش، بعدما تأهل الثنائي محمد الشربيني ويحيى النوساني إلى المباراة النهائية من البطولة المقامة في مدينة تورنتو الكندية خلال الفترة من 24 فبراير وحتى الأول من مارس، والبالغ مجموع جوائزها 27 ألف دولار، ليصبح اللقب مصريًا قبل إسدال الستار على المنافسات.

الطريق إلى النهائي لم يكن مفروشًا بالورود، لكن اللاعبَين قدما أداءً قويًا في نصف النهائي، ليؤكدا تفوق المدرسة المصرية في واحدة من البطولات المهمة على أجندة المحترفين.

وفي مواجهة قوية أمام الأسكتلندي جريج لوبان، نجح يحيى النوساني في تحويل تأخره بشوط إلى فوز مستحق بنتيجة 3-1. وجاءت نتائج الأشواط: 9-11، 11-6، 11-5، 11-6.

النوساني أظهر شخصية قوية بعد خسارة الشوط الأول، حيث فرض إيقاعه في الأشواط التالية، ونجح في السيطرة على مجريات اللعب من خلال تنويع الضربات والاعتماد على اللياقة البدنية العالية، ليحسم بطاقة التأهل إلى النهائي عن جدارة.

على الجانب الآخر، حجز محمد الشربيني مقعده في المباراة النهائية بعد فوزه على الكولومبي ميجيل رودريجيز بنتيجة 3-1، وجاءت نتائج الأشواط: 11-4، 6-11، 11-7، 11-9.

الشربيني بدأ اللقاء بقوة، قبل أن يتلقى ردًا من منافسه في الشوط الثاني، لكنه استعاد زمام الأمور سريعًا، ونجح في حسم الشوطين الثالث والرابع بخبرة وثبات، ليؤكد أحقيته بالوصول إلى المشهد الختامي

النوساني الشربيني جودفيلو للاسكواش تورنتو نهائي مصري خالص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

رسالة منحة التموين موصلتش؟ تعرف على استحقاقك بالرقم القومي دون SMS

ايناس الليثي

من الإذاعة إلى الدراما.. وفاة إيناس الليثي تترك حالة من الحزن

ريبيرو

رد فعل غير متوقع من ريبيرو بعد الحصول على حكم ضد الأهلي أمام كاس

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 28-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

حالة الطقس

. أجواء شديدة البردوة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة| تفاصيل

عمرو أديب

التطبيل مشكلة.. عمرو أديب يوجه رسالة صريحة لصناع دراما رمضان

طارق النبراوي نقيب المهندسين

حقيقة إحالة نقيب المهندسين إلى محكمة جنح الأزبكية

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 28-2-2026

ترشيحاتنا

البهاق

قنبلة 2026.. اكتشاف علاج يقضى على مرض البهاق من داخل الجسم

الكبد

عشان ماتوصلش للخطر .. أعرف أعراض تليف الكبد وعلاجه وطرق الوقاية

الفلفل الحلو

الفلفل الحلو يمتلك فوائد غير متوقعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد