روسيا تعلق رحلاتها الجوية إلى إيران وإسرائيل

أعلنت وزارة النقل الروسية، يوم السبت، أن شركات الطيران الروسية علّقت رحلاتها الجوية إلى إيران وإسرائيل.

وأوضحت النقل الروسية أنه في ضوء إغلاق المجال الجوي الإيراني والإسرائيلي، قامت شركات الطيران الروسية، بالتعاون مع الوزارة وهيئة الطيران المدني (روسافياسيا)، بوضع مسارات طيران بديلة مسبقاً لضمان سلامة الرحلات الجوية إلى دول الخليج العربي.

وأشارت إلى أن مدة الرحلات ستزداد نتيجةً لزيادة المسافات.

رصد صواريخ إيرانية

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له أنه رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، ويستعد لاعتراضها.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي: "في الوقت الراهن، يعمل سلاح الجو الإسرائيلي على اعتراض الصواريخ وضربها عند الضرورة لإزالة التهديد. إن الدفاع ليس منيعًا، ولذلك من الضروري أن يلتزم الجمهور بتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية".

وانطلقت أولى التحذيرات بشأن صواريخ قادمة إلى إسرائيل صباح السبت، بعد نحو ساعتين من بدء الولايات المتحدة وإسرائيل شنّ ضربات على إيران.

رسائل إنذار!

وحذرت رسالة من قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أُرسلت مباشرةً إلى الهواتف المحمولة، من توقع وصول صواريخ إلى المنطقة "خلال دقائق معدودة"، وحثت على الاستعداد لدخول منطقة محصنة.

ودوت صفارات الإنذار في شمال إسرائيل، وتلقى مواطني دولة الاحتلال تعليمات بالاحتماء مع إطلاق إيران صواريخ؛ ومن المتوقع أن تدوي صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد.

أفادت صحيفة ها آرتس، العبرية يوم السبت بأن سكان تل أبيب عاصمة دولة الاحتلال، أبلغوا عن تعطل خدمات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) عقب الضربات الإسرائيلية الأمريكية في إيران.

إغلاق المجال الجوي

أغلقت إسرائيل مجالها الجوي أمام الرحلات المدنية يوم السبت بعد إعلانها عن "ضربات وقائية" على إيران وإطلاق صفارات الإنذار في القدس.

وأعلنت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف، قائلةً: "في ضوء التطورات الأمنية، أمرت وزيرة النقل مدير هيئة الطيران المدني الإسرائيلية بإغلاق المجال الجوي لدولة إسرائيل أمام الرحلات المدنية".

أصدرت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية أوامرها للمواطنين بتقييد أنشطتهم في جميع أنحاء البلاد، وذلك عقب ضرباتها على إيران.