الوفاء للشهداء يحترم.. رسالة مؤثرة من ميدو لجماهير الزمالك قبل مواجهة بيراميدز

علق أحمد حسام ميدو نجم الزمالك والمنتخب السابق على قرار جماهير الزمالك بعدم حضور مباراة الفريق امام بيراميدز على ستاد الدفاع الجوي.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "اعتذار جماهير الزمالك "الوايت نايتس" عن الحضور في ملعب استشهد فيه زملائهم وهم لا يستهدفوا أي شيء من الذهاب إلى الملعب إلا حب الزمالك ودعمه".

وأضاف: "وهو شعور تشاركوا فيه لسنوات عديدة هو تصرف يجب أن نحترمه ونقدره، فهناك أشياء في الحياة أهم بكثير من كرة القدم، ولكن في نفس الوقت هو قرار يضع مسئولية كبيرة على قطاع عريض من جمهور النادي وهو جمهور الدرجة الثالثة بتاع زمان"

وتابع : “أنه يكون موجودا في الملعب ويشجع الفريق من أول دقيقة لآخر دقيقة ويوصل رسالة للعالم العربي كله أن جمهور الزمالك جمهور مسؤول ويظهر دائما في المدرج في الوقت اللي النادي محتاجه فيه”