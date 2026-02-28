قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب في مصر يقفز 200 جنيه مع بدء الهحوم على إيران
أذان المغرب عاشر أيام رمضان.. اعرف هتفطر إمتى حسب محافظتك
الضربات تهز إسرائيل.. إيران تطلق 35 صاروخا باليستيا ضد دولة الاحتلال
السعودية تدين اعتداء إيران على الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن
موعد ومكان جنازة الفنانة الراحلة إيناس الليثي
ارتباك حركة الطيران بمطار دبي الدولي .. توقف مؤقت لإقلاع وهبوط الرحلات
الحكم ولا يفرق.. شوبير يثير الجدل قبل مواجهة الأهلي وزد
دعوة إيرانية لانعقاد مجلس الأمن.. وبيان للخارجية السعودية
سعر الذهب يسجل مكاسب للشهر السابع مع تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران
الهجوم على إيران.. صواريخ طهران تستهدف قاعدة الحرير في العراق
دوي انفجار قوي في مدينة دبي الإماراتية
اغتيال قادة النظام.. الضربات الإسرائيلية تستهدف المرشد الإيراني وبزشكيان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الوفاء للشهداء يحترم.. رسالة مؤثرة من ميدو لجماهير الزمالك قبل مواجهة بيراميدز

ياسمين تيسير

علق أحمد حسام ميدو نجم الزمالك والمنتخب السابق على قرار جماهير الزمالك بعدم حضور مباراة الفريق امام بيراميدز على ستاد الدفاع الجوي.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "اعتذار جماهير الزمالك "الوايت نايتس" عن الحضور في ملعب استشهد فيه زملائهم وهم لا يستهدفوا أي شيء من الذهاب إلى الملعب إلا حب الزمالك ودعمه".

وأضاف: "وهو شعور تشاركوا فيه لسنوات عديدة هو تصرف يجب أن نحترمه ونقدره، فهناك أشياء في الحياة أهم بكثير من كرة القدم، ولكن في نفس الوقت هو قرار يضع مسئولية كبيرة على قطاع عريض من جمهور النادي وهو جمهور الدرجة الثالثة بتاع زمان"

وتابع : “أنه يكون موجودا في الملعب ويشجع الفريق من أول دقيقة لآخر دقيقة ويوصل رسالة للعالم العربي كله أن جمهور الزمالك جمهور مسؤول ويظهر دائما في المدرج في الوقت اللي النادي محتاجه فيه”

بيراميدز الزمالك الدوري

من الإذاعة إلى الدراما.. وفاة إيناس الليثي تترك حالة من الحزن

سعر الذهب اليوم السبت 28-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

التطبيل مشكلة.. عمرو أديب يوجه رسالة صريحة لصناع دراما رمضان

طائرة بوليفيا المنكوبة.. تفاصيل مثيرة بشأن إحراق أموال كانت تنقلها

5 غيابات مؤثرة بـ الأهلي قبل مباراة زد في الدوري المصري

بمستشفى العباسية.. حبس المتهم بدهس مواطنين بسيارة العلم الإسرائيلي

خالد الغندور يثير الجدل بعد استبعاد نجم الأهلي من مباراة زد

الأندية تستغل الجماهير.. سيف زاهر يوضح أزمة تذاكر الأهلي وزد بالدورى

صراع حاسم بين طلائع الجيش وحرس الحدود اليوم في الدوري المصري

جدول مواجهات اليوم قبل نهائي دوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة

سيد عبد الحفيظ يترأس بعثة الأهلي فى تونس لمواجهة الترجي بدورى الأبطال

حملات مرورية مكثفة لضبط سيارات السرفيس والملاكي المخالفة بمدينة الزقازيق

بورش تحول سيارة كايين الكهربائية الكوبيه إلى منافسة للسيارات الخارقة

أول سيارة بـ"لوحة نمر" جانبية.. ألفا روميو تحدث ثورة في عالم السيارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

