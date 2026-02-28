مانشستر سيتي في مهمة تقليص الفارق مع أرسنال وليدز يبحث عن مفاجأة

يخوض مانشستر سيتي الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري عمر مرموش مواجهة مفصلية جديدة في سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حين يحل ضيفًا على ليدز يونايتد مساء اليوم على ملعب إيلاند رود.

الفريق السماوي يدرك أن أي تعثر قد يعقدمهمته في مطاردة الصدارة، لذلك يدخل المباراة بشعار الفوز فقط، على أمل تقليص الفارق مع المتصدر أرسنال إلى نقطتين ولو بشكل مؤقت قبل المواجهة المنتظرة للفريق اللندني أمام تشيلسي.

وتزداد أهمية اللقاء في ظل احتدام الصراع واقتراب خط النهاية.

ويعيش مانشستر سيتي فترة مميزة على مستوى النتائج والأداء، بعدما استعاد توازنه بثلاثة انتصارات متتالية على حساب ليفربول وفولهام ونيوكاسل يونايتد، مقدمًا عروضًا قوية أكدت جاهزيته الذهنية والفنية لمواصلة الضغط في سباق اللقب.

في المقابل، لا يبدو ليدز يونايتد خصمًا سهلًا، إذ يحتل المركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة، لكنه أثبت قدرته على مقارعة الكبار هذا الموسم.

فقد نجح في تحقيق نتائج لافتة، من بينها الفوز على تشيلسي في الدور الأول، والتعادل ذهابًا وإيابًا مع ليفربول، إضافة إلى الخروج بنقطة أمام مانشستر يونايتد.

كما يدخل المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد تعادلين متتاليين أمام تشيلسي وأستون فيلا، ما يمنحه دفعة إضافية لمحاولة قلب التوقعات من جديد.