سلاح جو جيش الاحتلال يشن هجوما على أهداف عسكرية غرب إيران
الوفاء للشهداء يحترم.. رسالة مؤثرة من ميدو لجماهير الزمالك قبل مواجهة بيراميدز
انفجار هائل في أبوظبي..تعرض مركز أمريكي لهجوم بالبحرين..وبيان قطري
إيران تعلن بدء «الوعد الصادق 4» للرد على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي
الإمارات : إغلاق مؤقت وجزئي للمجال الجوي كإجراء احترازي استثنائي
«نيويورك تايمز»: الهجوم على إيران قد يكون أوسع من ضربات يونيو
إيران تعلن شن هجوما كبيرا على الأسطول الأمريكي الخامس بالبحرين
راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة
مسؤول بالدفاع الإسرائيلي: التخطيط للعملية على إيران تم لأشهر وتحدد موعدها قبل أسابيع
الحرب الأمريكية على إيران.. دوي انفجارات في البحرين
إيران تقصف قواعد عسكرية أمريكية في الإمارات وقطر والبحرين والكويت
رئيس الاحتلال لمواطنيه: حافظوا على سلامتكم.. أيام عصيبة تنتظر الإسرائيليين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مانشستر سيتي في مهمة تقليص الفارق مع أرسنال وليدز يبحث عن مفاجأة

إسراء أشرف

يخوض مانشستر سيتي الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري عمر مرموش مواجهة مفصلية جديدة في سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حين يحل ضيفًا على ليدز يونايتد مساء اليوم على ملعب إيلاند رود.

الفريق السماوي يدرك أن أي تعثر قد يعقدمهمته في مطاردة الصدارة، لذلك يدخل المباراة بشعار الفوز فقط، على أمل تقليص الفارق مع المتصدر أرسنال إلى نقطتين ولو بشكل مؤقت قبل المواجهة المنتظرة للفريق اللندني أمام تشيلسي.

وتزداد أهمية اللقاء في ظل احتدام الصراع واقتراب خط النهاية.

ويعيش مانشستر سيتي فترة مميزة على مستوى النتائج والأداء، بعدما استعاد توازنه بثلاثة انتصارات متتالية على حساب ليفربول وفولهام ونيوكاسل يونايتد، مقدمًا عروضًا قوية أكدت جاهزيته الذهنية والفنية لمواصلة الضغط في سباق اللقب.

في المقابل، لا يبدو ليدز يونايتد خصمًا سهلًا، إذ يحتل المركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة، لكنه أثبت قدرته على مقارعة الكبار هذا الموسم.

فقد نجح في تحقيق نتائج لافتة، من بينها الفوز على تشيلسي في الدور الأول، والتعادل ذهابًا وإيابًا مع ليفربول، إضافة إلى الخروج بنقطة أمام مانشستر يونايتد.

كما يدخل المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد تعادلين متتاليين أمام تشيلسي وأستون فيلا، ما يمنحه دفعة إضافية لمحاولة قلب التوقعات من جديد.

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

