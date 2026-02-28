الحكم ولا يفرق.. شوبير يثير الجدل قبل مواجهة الأهلي وزد

وجه الإعلامي أحمد شوبير الدعم للنادي الأهلي قبل مواجهة زد في بطولة الدوري الممتاز.

وكتب شوبير عبر حسابه على فيسبوك: "ولا يفرق معايا مين حكم مباراة الاهلي وزد اللي يفرق معايا حالة الفريق لو في حالتنا ولا في مشكله علي الاطلاق وكمان وجود جمهور الاهلي ومساندته للفريق تمنع اي حد انه يظلم الاهلي اللي مش عايز اكتر من الحياد فقط لا غير ... بس خلاص".

واستقر الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل المتوقع الذي سيخوض به مواجهة زد، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف الأهلي نظيره زد إف سي على ملعب استاد القاهرة الدولي، في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر لمواصلة الضغط على صدارة جدول الترتيب.

موقف الأهلي في جدول الدوري

يدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 36 نقطة جمعها من 17 مباراة، بفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر الزمالك صاحب الـ37 نقطة. وتمنح مواجهة زد فرصة مهمة للأحمر من أجل اقتناص ثلاث نقاط ثمينة قد تعيده إلى القمة، خاصة مع اشتعال المنافسة في الأسابيع الأخيرة من الدور الأول.