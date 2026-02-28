قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد ومكان جنازة الفنانة الراحلة إيناس الليثي
ارتباك حركة الطيران بمطار دبي الدولي .. توقف مؤقت لإقلاع وهبوط الرحلات
الحكم ولا يفرق.. شوبير يثير الجدل قبل مواجهة الأهلي وزد
دعوة إيرانية لانعقاد مجلس الأمن.. وبيان للخارجية السعودية
سعر الذهب يسجل مكاسب للشهر السابع مع تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران
الهجوم على إيران.. صواريخ طهران تستهدف قاعدة الحرير في العراق
دوي انفجار قوي في مدينة دبي الإماراتية
اغتيال قادة النظام.. الضربات الإسرائيلية تستهدف المرشد الإيراني وبزشكيان
مصر تسجل 750 ألف نسمة زيادة في عدد سكانها خلال 196 يوما
ترامب : شاغلي الرئيسي تحقيق الحرية للشعب الإيراني
الأزهر : نصر العاشر من رمضان سيظل شاهدًا على بطولات الجيش المصري
روسيا تسخر من ترامب: صانع السلام يشن حربا ضد إيران
فن وثقافة

الحكم ولا يفرق.. شوبير يثير الجدل قبل مواجهة الأهلي وزد

أحمد شوبير
أحمد شوبير
سارة عبد الله

وجه الإعلامي أحمد شوبير الدعم للنادي الأهلي قبل مواجهة زد في بطولة الدوري الممتاز.

وكتب شوبير عبر حسابه على فيسبوك: "ولا يفرق معايا مين حكم مباراة الاهلي وزد اللي يفرق معايا حالة الفريق لو في حالتنا ولا في مشكله علي الاطلاق وكمان وجود جمهور الاهلي ومساندته للفريق تمنع اي حد انه يظلم الاهلي اللي مش عايز اكتر من الحياد فقط لا غير  ... بس خلاص".

واستقر الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل المتوقع الذي سيخوض به مواجهة زد، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف الأهلي نظيره زد إف سي على ملعب استاد القاهرة الدولي، في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر لمواصلة الضغط على صدارة جدول الترتيب.

 موقف الأهلي في جدول الدوري

يدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 36 نقطة جمعها من 17 مباراة، بفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر الزمالك صاحب الـ37 نقطة. وتمنح مواجهة زد فرصة مهمة للأحمر من أجل اقتناص ثلاث نقاط ثمينة قد تعيده إلى القمة، خاصة مع اشتعال المنافسة في الأسابيع الأخيرة من الدور الأول.

الاهلي الاهلي وزد جمهور الاهلي أحمد شوبير

