لمتابعة جهود دعم المزارعين.. الزراعة تشن حملة تفتيش بالجيزة والغربية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تنفيذ سلسلة من التحركات الميدانية واللقاءات التوجيهية شملت محافظتي الجيزة والغربية، لضبط منظومة توزيع مستلزمات الإنتاج وعلى رأسها الأسمدة، والتأكد من سبل دعم المزارعين والتيسير عليهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف المتابعة الميدانية الصارمة وتعزيز الرقابة على الجمعيات الزراعية بكافة محافظات الجمهورية.

وقامت لجنة رفيعة المستوى بزيارة مفاجئة لجمعية "القطا" الزراعية بمركز منشأة القناطر، ضمت كلاً من الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، والدكتورة رحاب محمد، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، بمرافقة وكيل وزارة الزراعة بالجيزة، حيث استهدفت اللجنة خلال زيارتها، فحص سجلات الحيازة الزراعية بدقة لضمان عدالة توزيع الأسمدة ومستلزمات الإنتاج.



وشملت أعمال اللجنة، مراجعة سير العمل داخل الجمعية ومدى الالتزام باللوائح المنظمة، كما تم عقد لقاءات مع مزارعي الناحية للاستماع لمشكلاتهم، مع توجيهات فورية للمختصين بحل كافة العقبات المتعلقة بمنظومة الأسمدة وفقاً للقانون.

وفي سياق متصل، عقد الدكتور محمد شطا رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية، اجتماعاً موسعاً مع قيادات ومديري الإدارات والعاملين بمديرية الزراعة بمحافظة الغربية، لنقل توجيهات وزير الزراعة بضرورة العمل بروح الفريق لتنفيذ السياسات الزراعية للدولة.

وشدد اللقاء على منع التعديات على الرقعة الزراعية باعتبارها قضية أمن قومي لا تهاون فيها، فضلا عن الاستعداد التام لدورة الحصر الحيازي الجديدة لضمان دقيق لقواعد البيانات، حيث أكد رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات خلال لقائه بمزارعي الغربية أن الدولة لن تفرط في حقوقها، مشيراً إلى صدور تعليمات واضحة بوقف كافة أشكال الدعم عن المتعدين على الأراضي الزراعية أو المتورطين في سرقة التيار الكهربائي.

من جانبه، شدد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أن هذه الحملات ليست إجراءات استثنائية أو قاصرة على محافظات بعينها، بل هي نهج دوري سيتم تعميمه على كافة محافظات الجمهورية، مؤكدا على إحكام الرقابة، وتعزيز الشفافية، وضمان وصول دعم الدولة لمستحقيه الفعليين من المزارعين المجتهدين.

ووجه الوزير كافة قيادات الوزارة، برصد أي تجاوزات بكل حزم، مع استمرار فتح قنوات التواصل مع المزارعين في كافة ربوع مصر لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.