سعر الذهب اليوم السبت 28-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

أظهر سعر الذهب استقرارا مع أول تعاملات اليوم السبت الموافق 28-2-2026 دون أي تغيير يذكر في المشغولات الذهبية.

الذهب ثابت

وسجلت أسعار الذهب بمختلف أعيرته وأنواعه حالة من الاستقرار داخل محلات الصاغة المصرية وسط ترقب في الأسواق.

الذهب يصعد

وسجل سعر جرام الذهب صعودًا أمس بقيمة بلغت 60 جنيه في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية.

تذبذب المعدن الأصفر

وسجل سعر المعدن الأصفر تذبذبا على مدار الأسبوع الجاري إذ فقد نحو 20 جنيه في تعاملات أمس الخميس.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل آخر تحديث لمتوسط سعر الذهب نحو 7 آلاف جنيه.

سعر عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة إلي 8آلاف جنيه للشراء و 7943 جنيه للبيع.

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 7333 جنيه للشراء و 7281 جنيه للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 7آلاف جنيه للشراء و 6950 جنيه للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا بين الأعيرة الذهبية نحو 6 آلاف جنيه للشراء و 5967 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 56ألف جنيه للشراء و 55.6 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقيةالذهب

وصل سعر أوقية الذهب نحو 5222 دولار للشراء و 5221 دولار للبيع.