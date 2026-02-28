قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الذهب اليوم السبت 28-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

سعر الذهب
سعر الذهب

أظهر سعر الذهب استقرارا مع أول تعاملات اليوم السبت الموافق 28-2-2026 دون أي تغيير يذكر في المشغولات الذهبية.

الذهب ثابت

وسجلت أسعار الذهب بمختلف أعيرته وأنواعه حالة من الاستقرار داخل محلات الصاغة المصرية وسط ترقب في الأسواق.

سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 الآن بالصاغة عقب آخر انخفاض

الذهب يصعد

وسجل سعر جرام الذهب صعودًا أمس بقيمة بلغت 60 جنيه في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية.

اسعار الذهب اليوم

تذبذب المعدن الأصفر

وسجل سعر المعدن الأصفر تذبذبا على مدار الأسبوع الجاري إذ فقد نحو 20 جنيه في تعاملات أمس الخميس.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل آخر تحديث لمتوسط سعر الذهب نحو 7 آلاف جنيه.

سعر عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة إلي 8آلاف جنيه للشراء و 7943 جنيه للبيع.

الذهب

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 7333 جنيه للشراء و 7281 جنيه للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 7آلاف جنيه للشراء و 6950 جنيه للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا بين الأعيرة الذهبية نحو 6 آلاف جنيه للشراء و 5967 جنيه للبيع.

سعر الذهب

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 56ألف جنيه للشراء و 55.6 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقيةالذهب

وصل سعر أوقية الذهب نحو 5222 دولار للشراء و 5221 دولار للبيع.

