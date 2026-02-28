سعر الدولار اليوم السبت 28-2-2026

يستمر ثبات سعر الدولار في اليوم الثاني علي التوالي، وذلك مع مستهل تعاملات اليوم السبت الموافق 28-2-2026 في السوق الرسمية من دون تغيير.

الدولار مستقر

وسجل سعر الدولار استقرارًا منذ آخر يوم عمل في البنوك المصرية دون أي تحرك، بالتوازي مع تعطل الجهاز المصرفي.

أسباب استقرار الدولار

وفقا لمتعاملون أكدوا استقرار بقاء سعر الدولار بدون تغيير منذ مساء الخميس الماضي؛ نظرا لعطلة البنوك المصرية بموجب قرار دوري يصدر عن البنك المركزي المصري.



سعر الدولار في البنك المركزي

وصل سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري نحو 47.85 جنيه للشراء و 47.96 جنيه للبيع.

أقل سعر

بلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.58 جنيه للشراء و 47.68 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني

وسجل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.68 جنيه للشراء و 47.78 جنيه للبيع في بنوك "كريدي أجريكول، التنمية الصناعية، المصري الخليجي، العربي الإفريقي الدولي".

سعر الدولار في البنوك الأخرى

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.7 جنيه للشراء و 47.8 جنيه للبيع في بنك سايب.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.77 جنيه للشراء و 47.87 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.83 جنيه الشراء و 47.93 جنيه للبيع في بنكي أبو ظبي التجاري والبركة.

متوسط سعر الدولار

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.85 جنيه للشراء و 47.95 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، المصري لتنمية الصادرات، ميد بنك".

وسجل سعر الدولار في معظم البنوك نحو 47.87 جنيه للشراء و 47.97 جنيه للبيع في بنوك " التعمير والاسكان، قطر الوطني QNB، القاهرة، قناة السويس، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري، مصر، فيصل الإسلامي".

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.88 جنيه للشراء و 47.98 جنيه للبيع في بنوك "الكويت الوطني، المصرف العربي الدولي، نكست".

أعلى سعر دولار

بلغ أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.93 جنيه للشراء و 48.03 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.9 جنيه للشراء و 48 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي CIB.