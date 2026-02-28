محمود البنا : التحكيم المصري "كارثي ومختطف" بسبب أوسكار رويز

انتقد محمود البنا الحكم الدولي السابق، الأخطاء التحكيمية في الدوري الممتاز في الفترة الماضية



وقال محمود البنا في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: التحكيم المصري بخير وفي أضعف أحواله هو أقوى في المنطقة العربية والأفريقية والأخطاء واردة

واضاف: مش عاجبني الوضع التحكيمي في الفترة الحالية والتحكيم المصري لا بد أن يجمع بين مزيج من الخبرات والشباب ولكن تهميش الخبرات التحكيمية امر مرفوض

وتابع محمود البنا: مباراة بيراميدز والزمالك مش لاقيين له حكام وهناك أشياء غير مفهومة وهناك مباريات لا تحتاج إلى حكم صاحب خبرات وتحتاج إلى حكم من الشباب

وواصل: ومنظومة الحكام تدار بعشوائية وفي كارثة بسبب أوسكار رويز فمثلا حكم مثل أمين عمر أدار ٤ مباريات للأهلي وهذا غير منطقي