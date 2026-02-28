مواعيد مباريات اليوم السبت 28-2-2026 والقنوات الناقلة| كل الدوريات

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم اليوم السبت 28 فبراير 2026، يومًا حافلًا بالمواجهات القوية في مختلف الدوريات الكبرى، حيث تتجه الأنظار إلى قمة ليفربول أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، إلى جانب لقاء الأهلي ضد زد إف سي في الدوري المصري الممتاز.

الدوري المصري الممتاز

تُقام أربع مباريات في تمام الساعة 9:30 مساءً، أبرزها مواجهة الأهلي أمام زد، والتي تُذاع عبر قناة ON SPORT 1.

كما يلتقي الإسماعيلي مع الجونة في التوقيت نفسه وعلى القناة ذاتها.

ويواجه طلائع الجيش نظيره حرس الحدود في مباراة قوية، بينما يستضيف وادي دجلة فريق سيراميكا كليوباترا في لقاء يُنقل عبر قناة ON Plus.

الدوري الإنجليزي الممتاز

تنطلق المواجهات مبكرًا بلقاء بورنموث أمام سندرلاند في تمام 2:30 ظهرًا عبر beIN Sports HD 1.

وفي الخامسة مساءً، يلتقي بيرنلي مع برينتفورد، بالتزامن مع قمة ليفربول ووست هام، إضافة إلى مواجهة نيوكاسل يونايتد ضد إيفرتون.

ويُختتم اليوم بمباراة ليدز يونايتد أمام مانشستر سيتي في السابعة والنصف مساءً.

الدوري الإسباني

يشهد اليوم عدة مواجهات، أبرزها لقاء برشلونة مع فياريال في الخامسة والربع مساءً.

كما يواجه رايو فاليكانو فريق أتلتيك بيلباو، ويلتقي ريال أوفييدو مع أتلتيكو مدريد في العاشرة مساءً، إلى جانب مباراة مايوركا ضد ريال سوسيداد.

الدوري السعودي للمحترفين

تنطلق جميع المباريات في التاسعة مساءً، حيث يلتقي الفيحاء مع النصر، ويواجه القادسية فريق التعاون.

كما يلعب النجمة أمام الأخدود، ويستضيف نيوم نظيره الخلود.

الدوريات الأوروبية الأخرى

في الدوري الإيطالي، يلتقي إنتر ميلان مع جنوى، بينما يواجه نابولي فريق هيلاس فيرونا.

أما في فرنسا، فيحل باريس سان جيرمان ضيفًا على لوهافر، فيما يلتقي موناكو مع أنجييه.

وفي ألمانيا، تتجه الأنظار إلى القمة المرتقبة بين بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ في ختام يوم كروي حافل بالإثارة