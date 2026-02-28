قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طائرة بوليفيا المنكوبة.. تفاصيل مثيرة بشأن إحراق أموال كانت تنقلها
قرب جزيرة ميياكوجيما.. زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب اليابان
ناقد رياضي: رغم الأزمات الزمالك يتفوق على الأهلي في كل شىء
كيفية صلاة التراويح وعدد ركعاتها.. الإفتاء تحدد كم آية يستحب قراءتها في الركعة
إضافة كبيرة.. نجم الزمالك يكشف حقيقة انتقال لاعب الأهلي للقلعة البيضاء
مواعيد مباريات اليوم السبت 28-2-2026 والقنوات الناقلة| كل الدوريات
أسعار الخضراوات والفاكهة في أسوان اليوم السبت 28-2-2026
باسم سمرة: يسرا مبهرة في بنات فاتن.. وأركز على المحتوى لا الاسم
نصر العاشر من رمضان.. ذكرى لا تغيب وبطولات من مجد الوطن
البيوت الهادئة في رمضان.. هل غياب الخلاف دليل على الاستقرار العائلي؟
رد فعل غير متوقع من جوارديولا على صيام اللاعبين المسلمين داخل الفريق
خالد الغندور يثير الجدل بعد استبعاد نجم الأهلي من مباراة زد
مواعيد مباريات اليوم السبت 28-2-2026 والقنوات الناقلة| كل الدوريات

برشلونة
برشلونة
رباب الهواري

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم اليوم السبت 28 فبراير 2026، يومًا حافلًا بالمواجهات القوية في مختلف الدوريات الكبرى، حيث تتجه الأنظار إلى قمة ليفربول أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، إلى جانب لقاء الأهلي ضد زد إف سي في الدوري المصري الممتاز.

الدوري المصري الممتاز

تُقام أربع مباريات في تمام الساعة 9:30 مساءً، أبرزها مواجهة الأهلي أمام زد، والتي تُذاع عبر قناة ON SPORT 1.
كما يلتقي الإسماعيلي مع الجونة في التوقيت نفسه وعلى القناة ذاتها.

ويواجه طلائع الجيش نظيره حرس الحدود في مباراة قوية، بينما يستضيف وادي دجلة فريق سيراميكا كليوباترا في لقاء يُنقل عبر قناة ON Plus.

الدوري الإنجليزي الممتاز

تنطلق المواجهات مبكرًا بلقاء بورنموث أمام سندرلاند في تمام 2:30 ظهرًا عبر beIN Sports HD 1.

وفي الخامسة مساءً، يلتقي بيرنلي مع برينتفورد، بالتزامن مع قمة ليفربول ووست هام، إضافة إلى مواجهة نيوكاسل يونايتد ضد إيفرتون.

ويُختتم اليوم بمباراة ليدز يونايتد أمام مانشستر سيتي في السابعة والنصف مساءً.

الدوري الإسباني

يشهد اليوم عدة مواجهات، أبرزها لقاء برشلونة مع فياريال في الخامسة والربع مساءً.

كما يواجه رايو فاليكانو فريق أتلتيك بيلباو، ويلتقي ريال أوفييدو مع أتلتيكو مدريد في العاشرة مساءً، إلى جانب مباراة مايوركا ضد ريال سوسيداد.

الدوري السعودي للمحترفين

تنطلق جميع المباريات في التاسعة مساءً، حيث يلتقي الفيحاء مع النصر، ويواجه القادسية فريق التعاون.

كما يلعب النجمة أمام الأخدود، ويستضيف نيوم نظيره الخلود.

الدوريات الأوروبية الأخرى

في الدوري الإيطالي، يلتقي إنتر ميلان مع جنوى، بينما يواجه نابولي فريق هيلاس فيرونا.

أما في فرنسا، فيحل باريس سان جيرمان ضيفًا على لوهافر، فيما يلتقي موناكو مع أنجييه.

وفي ألمانيا، تتجه الأنظار إلى القمة المرتقبة بين بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ في ختام يوم كروي حافل بالإثارة

منحة التموين

رسالة منحة التموين موصلتش؟ تعرف على استحقاقك بالرقم القومي دون SMS

الجرام يتخطى 8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

الجرام يتخطى الـ8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

ايناس الليثي

من الإذاعة إلى الدراما.. وفاة إيناس الليثي تترك حالة من الحزن

منحة التموين

قرار جديد من التموين بشأن منحة رمضان 2026.. إجراءات جدية تهم المواطنين

حالة الطقس

أجواء شتوية قاسية.. الأرصاد: سقوط أمطار علي هذه المناطق غدا

فوائد البنوك

هل فوائد البنوك حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

المجمع الصناعي العسكري جنوب طهران

إيران على حافة الهاوية .. انفجار في المجمع الصناعي العسكري جنوب طهران

مي عز الدين وزوجها

بعد إعلان زوجها .. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين من الرعاية المركزة

نجل شعبان عبد الرحيم

عصام شعبان عبدالرحيم يوجه رسالة نارية لـ مجدي شطة: ما تغنيش قدامي

أحمد عبد الحميد

أحمد عبد الحميد ينتقد دراما 2026 .. تصريحات مثيرة

نجل شعبان عبد الرحيم

عصام شعبان عبدالرحيم يهاجم حمو بيكا: كله ينزل تحت

ضبط قائدي الدراجات النارية والسيارات الملاكي المخالفين بشوارع الزقازيق

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت بدون فرن.. لسحور مختلف

طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت
طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت
طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت

لا تتخلصي منه بعد اليوم .. فوائد مذهلة لـ شرش الزبادي

فوائد شرش الزبادي
فوائد شرش الزبادي
فوائد شرش الزبادي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد