تشكيل الأهلي المتوقع أمام زد في الدوري المصري
هل يختلف سعر عداد الكهرباء من منطقة لأخرى؟.. الوزير يجيب
طارق السيد يثير غضب جماهير الأهلي بشأن استبعاد نجم الفريق
تنظيم تصرف الورثة في سيارة ذي الإعاقة حال الوفاة بالقانون الجديد
سارة خليفة أمام المحكمة من جديد في تصنيع المخدرات .. اليوم
مايكروسوفت تطلق Copilot Tasks .. مساعد ذكاء اصطناعي ينفّذ المهام بدلًا منك
رابط النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2026 pdf على موقع وزارة التربية والتعليم
ما حكم الفطر في رمضان لمن عاد من سفره إلى بيته قبل الفجر بدقائق؟
ضبط التاريخ الأهم.. أسباب الحفاظ على رصيد عداد الكهرباء
تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام اليوم في الدوري الإنجليزي
روسيا تعلن إسقاط 97 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق مختلفة خلال الليل
الأهلي يحسم قراره بعودة ثلاثة معارين نهاية الموسم.. من هم؟

محمد بدران   -  
يارا أمين

استقر مسئولو النادي الأهلي، على عودة 3 لاعبين معارين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، أبرزهم أحمد رضا المعار لنادي البنك الأهلي.

وكتب الناقد الرياضي أحمد درويش عبر حسابه علي فيسبوك "تقارير: "الأهلي يستقر على عودة الثلاثي المعار أحمد رضا ومحمد عبد الله وأحمد خالد كباكا في الموسم المقبل"

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي فريق الأهلي مع نظيره زد إف اليوم السبت سي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام التاسعة والنصف، وتنقل المباراة عبر قناة “أون سبورت” الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الأهلي  في الدوري الممتاز

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني الدنماركي ييس توروب، المركز الثالث ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة، بفارق نقطة عن بيراميدز والزمالك.

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

