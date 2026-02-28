الأهلي يحسم قراره بعودة ثلاثة معارين نهاية الموسم.. من هم؟

استقر مسئولو النادي الأهلي، على عودة 3 لاعبين معارين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، أبرزهم أحمد رضا المعار لنادي البنك الأهلي.

وكتب الناقد الرياضي أحمد درويش عبر حسابه علي فيسبوك "تقارير: "الأهلي يستقر على عودة الثلاثي المعار أحمد رضا ومحمد عبد الله وأحمد خالد كباكا في الموسم المقبل"

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي فريق الأهلي مع نظيره زد إف اليوم السبت سي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام التاسعة والنصف، وتنقل المباراة عبر قناة “أون سبورت” الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الأهلي في الدوري الممتاز

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني الدنماركي ييس توروب، المركز الثالث ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة، بفارق نقطة عن بيراميدز والزمالك.