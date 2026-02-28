فى ذكراها.. اللحظات الأخيرة فى حياة أحلام الجريتلي

يحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة أحلام الجريتلي، والتي قدمت عدد من الأعمال المميزة لها فى التاريخ السينما والتلفزيون.

ولدت أحلام الجريتلي في 20 فبراير عام 1948 بمحافظة القاهرة، هي الشقيقة الصغرى للممثلة إنعام الجريتلي.

مسيرة أحلام الجريتلي

وتخرجت أحلام الجريتلي من المعهد العالي للفنون المسرحية، وعلي الرغم من أصولها الشركسية، استطاعت التعبير عن ملامح السيدة المصرية.

قدمت الفنانة أحلام الجريتلي، عدد كبير من الأعمال الفنية، وعملت لمدة 33 عاما على مسرح الطليعة، وقدمت على خشبة المسرح القومي عددًا من العروض المسرحية، منها: «ماكبث، وبيت العوانس، وسجن النسا»، ثم عادت للطليعة مرة أخرى لتقدم «القاهرة 80 والعسل عسل والبصل بصل، والراجل اللي أكل وزة».

الأعمال الدرامية للفنانة أحلام الجريتلي

وقدمت الفنانة أحلام الجريتلي، العديد من الأعمال الدرامية من بينها، «حكايات المدندش، من أطلق الرصاص على هند علام، لحظات حرجة، السندريلا، راجل وست ستات، الأسطورة، يونس ولد فضة، اللعبة 2، مسلسل لؤلؤ، مسلسل الفتوة».

وكانت آخر أعمالها مسلسل «نسل الأغراب»، الذي عرض في رمضان 2021 بطولة النجمين أحمد السقا وأمير كرارة.

واشتهرت الفنانة أحلام الجريتلي بصوتها المميز في دبلجة الرسوم المتحركة، وشخصيات مهمة بعالم أفلام ديزنى، ومن أشهر أدوارها، شخصية أزمة في فيلم «حياة الإمبراطور الجديدة»، ومدام راقية في فيلم «قطط ذوات»، والملكة في فيلم «حياة حشرة»، وكوكو هانم في فيلم «روبين هود»، بالإضافة إلى عدد من الأعمال الأخرى، وتمكنت بواسطة تلك الأدوار من رسم الابتسامة بصوتها على وجوه أجيال من محبي تلك الأعمال حول العالم العربي.