الأهلي أمام اختبار الضغط المبكر.. هل ينجح توروب في فرض السيناريو المثالي على زد؟

يترقب الشارع الكروي مواجهة قوية تجمع بين النادي الأهلي ونظيره نادي زد مساء اليوم على أرضية استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز في لقاء تتباين فيه الطموحات بين فريق يسعى لاعتلاء القمة وآخر يبحث عن استعادة موقعه بين الكبار.

ويدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 36 نقطة بعدما حقق 10 انتصارات و6 تعادلات مقابل خسارة واحدة ليبقى على بعد نقطة وحيدة من الصدارة.

ويدرك الفريق الأحمر أن أي تعثر في هذه المرحلة قد يضعف حظوظه في سباق القمة خاصة مع اشتعال المنافسة واقتراب نهاية الدور الأول وهو ما يمنح مواجهة الليلة طابعا مصيريا مبكرا.

الطريقة الفنية

فنيا استقر المدير الفني الدنماركي ييس توروب على نهج هجومي واضح يقوم على الضغط العالي منذ الدقائق الأولى في محاولة لخطف هدف مبكر يربك حسابات زد ويدفعه للتخلي عن حذره الدفاعي.

ويعتمد الأهلي على رسم تكتيكي أقرب إلى 4-3-3 مع مرونة في تحركات الأجنحة وتقدم الظهيرين لخلق زيادة عددية على الأطراف إلى جانب سرعة استعادة الكرة فور فقدانها لتقليل فرص المنافس في تنفيذ الهجمات المرتدة.

وتبدو مهمة خط الوسط محورية في فرض الإيقاع والتحكم في نسق اللعب خاصة مع الرغبة في تضييق المساحات أمام لاعبي زد ومنعهم من بناء الهجمة بأريحية.

عودة الثنائى الخطير

وتلقى الجهاز الفني دفعة معنوية مهمة بعودة الثنائي محمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو بعد تعافيهما من الإصابة ومشاركتهما في التدريبات الجماعية خلال اليومين الماضيين لتتزايد فرص ظهورهما سواء في التشكيل الأساسي أو كورقتين حاسمتين من على مقاعد البدلاء.

كما يعود ياسر إبراهيم لقيادة الخط الخلفي تعويضا لغياب ياسين مرعي فيما يفاضل توروب بين أحمد رمضان بيكهام وهادي رياض لشغل المركز الثاني في قلب الدفاع.

في المقابل يعاني الأهلي من عدة غيابات مؤثرة أبرزها ياسين مرعي الذي تعرض لمزق جزئي في العضلة الضامة إلى جانب استمرار غياب عمرو الجزار الذي يواصل برنامجه التأهيلي بعد إصابته بشد في العضلة الضامة.

كما يغيب محمد شكري بسبب كدمة قوية في القدم بينما خرج البرتغالي آيلتسين كامويش من القائمة لعدم الجاهزية البدنية في حين يتواصل غياب محمد سيحا وأحمد عيد لأسباب فنية.

زد واللعب مع الكبار

على الجانب الآخر يخوض زد اللقاء وهو في المركز الثامن برصيد 25 نقطة بعدما تراجع من المراكز السبعة الأولى في الجولة الماضية ليصبح مطالبا بنتيجة إيجابية تعيد له توازنه وتعزز فرصه في المنافسة على مقعد ضمن مجموعة التتويج.

ويتوقع أن يعتمد الفريق على تنظيم دفاعي محكم مع تمركز متوسط إلى متأخر مع محاولة إغلاق العمق وتقليل المساحات بين الخطوط قبل الانطلاق في هجمات مرتدة سريعة عبر الأطراف.

ويستعيد زد خدمات جناحه أحمد عادل ميسي بعد انتهاء الإيقاف ما يمنحه عنصر سرعة مهما في التحولات الهجومية خاصة في ظل سعيه لاستغلال أي اندفاع هجومي من الأهلي.

ومن المنتظر أن يتحول الرسم الخططي للفريق دفاعيا إلى كثافة عددية في وسط الملعب لتضييق المساحات أمام مفاتيح لعب الفريق الأحمر وإجباره على اللجوء للعرضيات أو التسديد من خارج المنطقة.