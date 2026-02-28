قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إطلاق 7 صواريخ.. دوي انفجارات قرب مقر إقامة المرشد الإيراني
وكالة تسنيم: إيران تستعد للانتقام ورد ساحق على الكيان الصهيوني
جيش الاحتلال يستدعي الاحتياط لنشره على طول الحدود السورية واللبنانية
الهجوم على إيران.. اختراق وكالة "إيرنا" مع استمرار الهجمات السيبرانية
مسئول إسرائيلي: حددنا موعد الهجوم ضد إيران قبل أسابيع بالتنسيق مع أمريكا
نتنياهو يطلق على عملية الهجوم ضد إيران اسم "زئير الأسد"
عاجل | مسؤول أمني إسرائيلي: كل النظام الإيراني أصبح هدفاً
المرشد على رأسها.. الكشف عن الأهداف الكبرى للهجوم الأمريكي الإسرائيلي
تفعيل صفارات الإنذار في كل أنحاء إسرائيل.. إغلاق المدارس وحظر التجمعات
جددي سفرتك في رمضان .. طريقة عمل فتة سجق لوجبة الإفطار
صحيفة إسرائيلية: تنفيذ ضربة بالقرب من مكتب خامنئي في طهران
نيويورك تايمز: الهجوم الحالي أوسع نطاقًا بكثير من ضربات يونيو الماضي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال يستدعي الاحتياط لنشره على طول الحدود السورية واللبنانية

الحدود السورية واللبنانية
الحدود السورية واللبنانية
ناصر السيد

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بتعبئة قوات الاحتياط في جميع الوحدات، بما في ذلك القوات التي سيتم نشرها على طول الحدود اللبنانية والسورية.

أفادت صحيفة ها آرتس العبرية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أطلق على الهجوم ضد إيران اسم "زئير الأسد".

وقال مسؤول دفاعي إسرائيلي لوكالة رويترز إن العملية الإسرائيلية ضد إيران يوم السبت نُسّقت مع الولايات المتحدة.

وأضاف المسؤول أن العملية خُطط لها منذ أشهر، وحُدّد موعد إطلاقها قبل أسابيع.

ويُقيّم مسؤولون دفاعيون في دولة الاحتلال الإسرائيلي، احتمالية رد إيراني صاروخي خلال ساعات. 

وأفادت مصادر لموقع "والا" العبري أن أحد أهداف الضربات هو إزالة التهديدات التي تواجه الجبهة الداخلية الإسرائيلية، مع التركيز على منصات إطلاق الصواريخ والقواعد المستخدمة لتشغيل الطائرات المسيّرة.

وذكر التقرير أن الضربات تتوسع لتشمل مواقع إضافية في إيران، بما في ذلك قم وأصفهان وكرمانشاه وكرج.

كما لوحظت حركة كثيفة غير معتادة للمروحيات فوق إسرائيل مع نقل الجيش الإسرائيلي قواته بين المناطق.

وأصدرت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، تعليمات للمستشفيات بنقل المرضى الداخليين إلى مناطق محمية مع انطلاق الحملة ضد إيران حيث أصبح النظام الصحي الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى. 

وقد طُلب من جميع المستشفيات مسبقًا تجهيز مجمعات محمية في مواقف السيارات، وبدأت عملية النقل الآن ومن المتوقع أن تستغرق عملية النقل عدة ساعات، بحسب ما أفادت به صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

أغلقت إسرائيل مجالها الجوي أمام الرحلات المدنية يوم السبت بعد إعلانها عن "ضربات وقائية" على إيران وإطلاق صفارات الإنذار في القدس.

وأعلنت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريجيف، قائلةً: "في ضوء التطورات الأمنية، أمرت وزيرة النقل مدير هيئة الطيران المدني الإسرائيلية بإغلاق المجال الجوي لدولة إسرائيل أمام الرحلات المدنية".

جيش الاحتلال الإسرائيلي الاحتياط الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال الحدود السورية واللبنانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

رسالة منحة التموين موصلتش؟ تعرف على استحقاقك بالرقم القومي دون SMS

ايناس الليثي

من الإذاعة إلى الدراما.. وفاة إيناس الليثي تترك حالة من الحزن

المجمع الصناعي العسكري جنوب طهران

إيران على حافة الهاوية .. انفجار في المجمع الصناعي العسكري جنوب طهران

ريبيرو

رد فعل غير متوقع من ريبيرو بعد الحصول على حكم ضد الأهلي أمام كاس

مي عز الدين وزوجها

بعد إعلان زوجها .. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين من الرعاية المركزة

حالة الطقس

. أجواء شديدة البردوة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة| تفاصيل

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 28-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

عمرو أديب

التطبيل مشكلة.. عمرو أديب يوجه رسالة صريحة لصناع دراما رمضان

ترشيحاتنا

ChatGPT

900 مليون مستخدم أسبوعيا.. قفزة صادمة في عدد مستخدمي ChatGPT

الهواتف الذكية

سوق الهواتف الذكية العالمي يواجه أكبر تراجع في 2026.. فما تأثيره على مصر؟

السيارات

تسلا وتويوتا تسيطران على قمة هرم القيمة السوقية عالميًا في 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد