وزارة الطيران تناشد المسافرين بمراجعة الحجوزات قبل الذهاب للمطار

أكدت وزارة الطيران المدني متابعتها المستمرة للتطورات الإقليمية الراهنة وتداعيات الضربات الأمريكية–الإيرانية، وما قد يترتب عليها من تأثيرات محتملة على حركة الملاحة الجوية في بعض المجالات الجوية بالمنطقة.

وأوضحت وزارة الطيران المدني، في بيان لها، أنها تتابع الموقف أولًا بأول بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية داخليًا وخارجيًا، بما يضمن تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان في مجال الطيران المدني، والحفاظ على انتظام الحركة الجوية.

وناشدت وزارة الطيران المدني المسافرين ضرورة مراجعة بيانات حجوزاتهم والتواصل المباشر مع شركات الطيران أو عبر القنوات الرسمية المعتمدة، للتحقق من مواعيد الإقلاع والوصول وأي تحديثات قد تطرأ على جداول التشغيل.