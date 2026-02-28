التطبيل مشكلة.. عمرو أديب يوجه رسالة صريحة لصناع دراما رمضان

أثار الإعلامي عمرو أديب تفاعلًا واسعًا بعد منشور عبر حسابه الرسمي، علّق فيه على حالة الجدل المصاحبة لبعض الأعمال الدرامية المعروضة ضمن السباق الرمضاني.

وكتب عمرو أديب عبر حسابه الشخصي على منصة إكس: “ماليش دعوة باي مسلسل عامل لجان وشغالة مدح وتمجيد".

وتابع: “انا دماغى هى اللجنة الوحيدة اللى اقتنع بيها ، وبقت المبالغه الشديدة دليل اللجنة ودليل التطبيل المريع الغريب”.

واختتم عمرو أديب: "حتى لو المسلسل عظيم لا يحب اننا نقول عالمى ومتعملش قبل كده ، التطبيل مشكلة سواء كان صح او غلط”.

ومن ناحية أخرى نشر الإعلامي عمرو أديب صورة من سحور المستشار تركي ال الشيخ مع بعض من الإعلامين ونجوم الفن عبر حسابه الشخصي اكس.

التقى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، بعدد من نجوم الفن المصري، بـ حفل سحور في رمضان 2026، ناقش خلاله سُبل تعاون بين البلدين الشقيقين مصر والسعودية، والتي من المقرر تنفيذها خلال الفترة المُقبلة.