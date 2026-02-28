قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحلقة 11من هي كمياء .. طلاق ميمي جمال يدفعها للذهاب لطبيب نفسي
خطر على الأمن القومي .. أول تعليق من شركة أنثروبيك على قرار البنتاجون
كندا تطالب مواطنيها بتجنب السفر إلى إيران
الأهلي ضد زد.. موعد المباراة والقناة الناقلة.. عودة زيزو و تريزيجيه
هل صيام شهر رمضان دون صلاة مقبول؟.. دار الإفتاء توضح رأي الشرع
أسعار الدواجن في أسوان اليوم السبت 28-2-2026
محمود البنا : التحكيم المصري "كارثي ومختطف" بسبب أوسكار رويز
عصمت: 97 مليار جنيه فروق تكلفة الوقود مع ثبات الأسعار.. وتركيب 2.6 مليون عداد مسبق الدفع
طريقة عمل قمر الدين في البيت بدون مواد حافظة وبطعم زمان
أخبار قنا | مصرع شاب وإصابة آخر فى انقلاب دراجة نارية.. إعادة بين الديب وأبوزيد على مقعد نقيب المهندسين
الدوري الإنجليزي: ولفرهامبتون يفوز على أستون فيلا 2 - 0
وزير الخارجية العماني يطلع نظرائه بالخليج على نتائج مفاوضات إيران وأمريكا
أخبار العالم

أوامر عاجلة من وزير الخارجية الأمريكي لسفراء واشنطن بالشرق الأوسط

روبيو يتوسط هيجيست وهاكابي
روبيو يتوسط هيجيست وهاكابي
محمود نوفل

بعث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بمذكرة إلى سفراء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط يأمرهم فيها بالامتناع عن الإدلاء بتصريحات علنية قد تؤجج التوترات أو تربك سياسة واشنطن تجاه إيران، بحسب صحيفة “الجارديان”.

وجاء في المذكرة التي وقعها روبيو: "نظراً لتصاعد التوترات في المنطقة، يجب على رؤساء البعثات والسفارات في المواقع المعنية الامتناع عن أي تصريحات علنية أو مقابلات أو نشاط على وسائل التواصل الاجتماعي قد تؤجج الجماهير الإقليمية بأي شكل من الأشكال، أو تمس قضايا سياسية حساسة، أو تعقّد علاقات الولايات المتحدة".

وقالت المذكرة أيضا : "يُتوقع من رؤساء البعثات تجنب التعليق على القضايا التي قد تزيد التوترات أو تثير الارتباك حول سياسة الولايات المتحدة، فالانضباط في الرسائل العلنية أمر أساسي، خاصة في هذا الوقت".

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن هذه الرسالة فسرت داخل الإدارة الأمريكية على أنها "توبيخ" موجه إلى السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، بعد ظهوره في برنامج المذيع تاكر كارلسون، وقوله إن لـ إسرائيل "حقاً توراتياً في جزء كبير من أراضي الشرق الأوسط".

روبيو سفير أمريكا لدى إسرائيل الشرق الأوسط إيران إدارة ترامب

