أوامر عاجلة من وزير الخارجية الأمريكي لسفراء واشنطن بالشرق الأوسط

بعث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بمذكرة إلى سفراء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط يأمرهم فيها بالامتناع عن الإدلاء بتصريحات علنية قد تؤجج التوترات أو تربك سياسة واشنطن تجاه إيران، بحسب صحيفة “الجارديان”.

وجاء في المذكرة التي وقعها روبيو: "نظراً لتصاعد التوترات في المنطقة، يجب على رؤساء البعثات والسفارات في المواقع المعنية الامتناع عن أي تصريحات علنية أو مقابلات أو نشاط على وسائل التواصل الاجتماعي قد تؤجج الجماهير الإقليمية بأي شكل من الأشكال، أو تمس قضايا سياسية حساسة، أو تعقّد علاقات الولايات المتحدة".

وقالت المذكرة أيضا : "يُتوقع من رؤساء البعثات تجنب التعليق على القضايا التي قد تزيد التوترات أو تثير الارتباك حول سياسة الولايات المتحدة، فالانضباط في الرسائل العلنية أمر أساسي، خاصة في هذا الوقت".

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن هذه الرسالة فسرت داخل الإدارة الأمريكية على أنها "توبيخ" موجه إلى السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، بعد ظهوره في برنامج المذيع تاكر كارلسون، وقوله إن لـ إسرائيل "حقاً توراتياً في جزء كبير من أراضي الشرق الأوسط".