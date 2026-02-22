طهران تهاجم تصريحات هاكابي بشأن حق إسرائيل التوراتي

أدانت إيران التصريحات التي أدلى بها السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، ووصفتها بأنها دليل على “الدعم الأمريكي للحروب التوسعية الإسرائيلية”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن تصريحات هاكابي تكشف عن “مشاركة فاعلة للولايات المتحدة في سياسات إسرائيل”، معتبراً أنها تشجع تل أبيب على مواصلة عملياتها ضد الفلسطينيين وتوسيع اعتداءاتها في المنطقة.

وأضاف أن طهران تدين، بالتوافق مع منظمة التعاون الإسلامي، ما وصفها بـ“الخطابات الأيديولوجية المتطرفة”.

الوعد الإلهي

وجاء الرد الإيراني عقب مقابلة أجراها هاكابي مع الإعلامي تاكر كارلسون، تحدث فيها عن نص توراتي يشير إلى وعد إلهي بمنح بني إسرائيل أرضاً تمتد من وادي مصر إلى نهر الفرات، وهي رقعة جغرافية تشمل أجزاء واسعة من الشرق الأوسط.

وخلال المقابلة، قال هاكابي إنه لا يستبعد أن تسيطر إسرائيل على “مساحة كبيرة” من المنطقة، مضيفاً أن الأرض “أعطاها الله لشعب مختار”، في تصريحات أثارت موجة انتقادات واسعة.

وذكرت “الجارديان” أن السفير الأمريكي أوضح أنه غير متأكد من بلوغ الأمر هذا الحد، “لكنها ستكون قطعة كبيرة من الأرض”، في إشارة إلى الأراضي المذكورة في النص الديني.

وأُجريت المقابلة داخل إسرائيل، بعدما قال كارلسون إنه تعرّض لـ“معاملة غريبة” لدى وصوله إلى مطار بن غوريون، وهو ما نفته السلطات الإسرائيلية، مؤكدة أنه لم يتم احتجازه أو استجوابه.

وأدانت مصر التصريحات المنسوبة إلى مايك هاكابي، السفير الأمريكي لدى إسرائيل، في أحد البرامج الحوارية، والتي تضمنت مزاعم بشأن أحقية إسرائيل في أراضٍ تابعة لدول عربية، باعتبارها تمثل خروجًا سافرا على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأعربت مصر عن استغرابها إزاء صدور هذه التصريحات، والتي تتناقض مع الرؤية التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والنقاط العشرين ذات الصلة بإنهاء الحرب في قطاع غزة، وكذلك مؤتمر مجلس السلام الذى عقد بواشنطن يوم ١٩ فبراير ٢٠٢٦.

وأكدت مصر مجددًا أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة أو غيرها من الأراضي العربية، مشددة على رفضها القاطع لأي محاولات لضمّ الضفة الغربية أو فصلها عن قطاع غزة، وكذلك رفض توسيع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.