حسام المندوه يكشف كواليس اللقاء مع وزير الرياضة وموقف معتمد جمال

كشف حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك عن عدد من الأزمات التي لاحقت الفريق خلال الفترة الماضية مشيرا إلى أن الأزمات في طريقها للحل.

وقال المندوه في تصريحات إذاعية : مجلس إدارة الزمالك حرص على تهنئة وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل وناقشنا عدد من الملفات المهامة مثل أرض النادي .

وأوضح المندوه : المجلس طالب بضرورة عودة الأرض باعتبارها أولوية قصوى لإدارة النادي بسبب الأزمات المتلاحقة بعد قرار سحب الأرض.

ملفات مجلس إدارة الزمالك

وأردف : المجلس دائما يطرح الملف بشكل مستمر في كافة الاجتماعات الرسمية لأن أرض النادي سبب مباشر للتأثير على استقرار النادي

وعن انتصارات الزمالك قال : الظروف التي مر بها النادي منحت الفرصة للاعبين الشباب والناشئين للظهور ونجحوا في التألق وقدرتهم على تحمل المسؤولية.

مضيفا :معتمد جمال "أصيل" وقدم مع الفريق أداء مميز ومبهر وحافظ على صدارة الكونفيدرالية وكذلك التواجد في المنافسه على لقب الدوري.

وأختتم المندوه تصريحاته قائلا : معتمد جمال مستمر في منصبه ولا نية لرحيله في ظل حاجه الفريق لاستقرار فني خلال الفترة المقبلة.