4 ملفات على طاولة مجلس إدارة الزمالك خلال ساعات

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعا خلال الساعات القادمة لمناقشة عدة ملفات مهمة على مستوى الأزمات التي لاحقت النادي الفترة الماضية

ويناقش مجلس الزمالك خلال الساعات القادمة ملف المستحقات المتأخرة للاعبين ومحاولة سداد جزء منها بجانب محاولات لحل أزمة القيد للحصول على الرخصة الأفريقية.

وينوى مجلس إدارة الزمالك حل أزمة إيقاف القيد قبل نهاية مهمة الكاف لأندية القارية قبل منعه من المشاركة في الموسم الجديد من البطولات القارية

كما يستعد الزمالك لإعلان معتمد جمال مديرا فنيا للفريق الاول لحين نهاية الموسم الحالي.

ويعود فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، المدير الفني للتدريبات الجماعية اليوم الأحد، بعد فترة راحة حصل عليها الفريق بعد الفوز على حرس الحدود في المباراة التي أقيمت بينهما في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة زد المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في إطار مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك على حرس الحدود بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرتفع رصيد الأبيض إلى 34 نقطة .