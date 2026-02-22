الزمالك يستأنف مرانه اليوم استعدادا لمواجهة زد

يعود فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، المدير الفني للتدريبات الجماعية اليوم الأحد، بعد فترة راحة حصل عليها الفريق بعد الفوز على حرس الحدود في المباراة التي أقيمت بينهما في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة زد المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في إطار مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك على حرس الحدود بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرتفع رصيد الأبيض إلى 34 نقطة .