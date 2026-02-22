استجابة لمطالب النواب.. بدء تكليف دفعة 2023 أسنان وصيدلة وعلاج طبيعي

استخدم عدد من نواب البرلمان خلال الساعات القليلة الماضية أدواتهم التشريعية لحل أزمة تكليف أطباء الأسنان والصيدلة وكليات العلاج الطبيعي بسبب تأخر قرارات تكليفهم .

النائبة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لـحزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الشؤون الصحية بـمجلس النواب، تقدمت بطلب إحاطة موجّه إلى الحكومة بشأن ما وصفته بالقرارات التعسفية الصادرة عن لجنة التكليف بوزارة الصحة، والتي لا تتماشى مع الاحتياجات الفعلية من الصيادلة وأطباء الأسنان وأخصائيي العلاج الطبيعي.

تأخير تكليف الصيادلة 3 سنوات

وأشارت “ سعيد ” فى بيانها إلى أن دفعة 23 من الصيادلة تعرضت لتأخير في التكليف دام ثلاث سنوات، رغم التصريحات الرسمية المتكررة حول دعم التنمية البشرية والاستثمار في الكوادر الصحية.

اعتماد معيار وحيد للقبول



وانتقدت إعتماد معيار وحيد للقبول يتمثل في المجموع والتقديرات، في ظل اختلاف نظم التقييم بين الكليات وعدم وجود امتحان موحد أو آلية تقييم معيارية.

في السياق ذاته، أعلنت راوية مختار، عضو مجلس النواب، تقدمها بطلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن ملف تكليف خريجي القطاع الصحي، في ظل ما وصفته بتزايد حالة الضبابية المرتبطة بتكليف أطباء الأسنان والصيادلة وأخصائيي العلاج الطبيعي.

تكليف دفعة 2023 أطباء أسنان وصيدلية وعلاج طبيعي



واستجابة لهذه المطالب، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن بدء حركة التنسيق لتكليف خريجي دفعة 2023 (الدور الأول والثاني) من كليات العلاج الطبيعي، وأطباء الأسنان، والصيدلة، بنظام التنسيق الإلكتروني العام، وذلك وفقًا لقواعد التوزيع المعتمدة (الاحتياجات – المجموع – الرغبات)، للعمل بوحدات الوزارة بالمحافظات وبعض الجهات الأخرى.