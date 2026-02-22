قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلافات الميراث تدفع شخصًا للتعدي على نجل شقيقه بالغربية
كريم سامي مغاوري يتعرض لوعكة صحية للمرة الثامنة
اعترض على طريقة جلوسها.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة شاب وفتاة داخل المترو
بعد توجيهات الرئيس السيسي.. عقوبات رادعة للمتورطين في الإخلال بامتحانات الثانوية 2026
دعاء الصائم عند الإفطار مستجاب .. انتهز وقت الإجابة
حسام حسن يراقب 6 لاعبين استعدادا لضمهم لمنتخب مصر
بأمر ترامب.. "جيرالد فورد" تكسر الرقم القياسي لأطول مهمة عسكرية وموجة استقالات تضرب الطاقم
دينا الشربيني تتمنى إعادة مشهد وحيد في حياتها.. ما القصة؟
600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن
حزب الله يستعد لحرب محتملة مع إسرائيل تحت إشراف ضباط إيرانيين
فتاوى| هل يجوز تأخير الإفطار وترك السحور لكسر الشهوة؟.. هل يجب علي إخراج زكاة الفطر عن زوجتى التي تعمل؟
فن وثقافة

عادل إمام حاضر بصورته واسمه فى مسلسلي صحاب الأرض وننسى اللي كان

عادل إمام
عادل إمام
أحمد إبراهيم

رغم ابتعاده عن الساحة الفنية لما يقرب من ستة أعوام، ما زال اسم عادل إمام حاضرًا بقوة في المشهد الفني، محتفظًا بمكانته كأحد أهم نجوم مصر والعالم العربي، ويعود اسمه إلى صدارة محركات البحث بين الحين والآخر، سواء مع أي تصريحات لأبنائه أو زملائه، أو مع تجدد التساؤلات حول حالته الصحية وإمكانية عودته إلى الأضواء من جديد.

ومنذ عرض مسلسله الأخير فلانتينو عام 2020، فضّل الزعيم الابتعاد عن تقديم أعمال فنية جديدة، خاصة أن الدراما التلفزيونية تتطلب مجهودًا بدنيًا كبيرًا وساعات تصوير طويلة قد تصل إلى نحو 20 ساعة يوميًا، وهو ما لا يتناسب مع وضعه الصحي في المرحلة الحالية. هذا الغياب ترك فراغًا ملحوظًا في دراما رمضان خلال السنوات الماضية، وأكد في الوقت نفسه أن حضور عادل إمام يظل قائمًا حتى في غيابه.

اسم الزعيم عادل إمام فى صحاب الأرض 

وقد شهدت دراما 2026 ظهورا لافتا للزعيم عادل إمام فى عملين الأول "صحاب الأرض" حيث شهدت أحداث الحلقة الثانية من المسلسل تداول اسم الفنان عادل إمام في لفتة طيبة من صناع المسلسل، إذ دار حوار بين كارما (تارا عبود)، وجدتها (ديانا رحمى) حول إمكانيتها لرؤية والدها من خلال شاشة التليفزيون وتحديدا قناة القاهرة الإخبارية، لترد عليها جدتها: ليه هو عادل إمام.

عادل إمام بصورته فى وننسى اللي كان

وأما فى مسلسل “وننسى اللي كان” بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وتحديدا فى الحلقة الرابعة من المسلسل لفت بدر، الذي يجسد شخصيته كريم فهمي، الأنظار بإشارة عفوية بعدما وضع يده على صورة الزعيم عادل إمام معلقة فى منزله، وذلك في لقطة حملت دلالة رمزية. 

مسلسل وننسى اللي كان عادل إمام الفنان عادل إمام مسلسل صحاب الأرض أعمال عادل إمام

