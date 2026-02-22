قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هاري كين يعلق على أنباء اهتمام برشلونة: سعيد في بايرن ولم أسمع شيئًا
عادل إمام حاضر بصورته واسمه فى مسلسلي صحاب الأرض وننسى اللي كان
بسبب ماس كهربائي.. حريق يلتهم لوكيشن تصوير مسلسل إفراج
الجيش السوداني يستعيد مدينة الطينة بعد قتال شرس مع الدعم السريع
المجر: لن نسمح باتخاذ قرارات مهمة لأوكرانيا حتى تستأنف نقل النفط عبر خط أنابيب دروجبا
ريال مدريد يعلن إصابة سيبايوس بتمزق عضلي
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين وسط تجهيزات طبية مكثفة
تحرك في 5 محافظات.. وزيرة التنمية المحلية توجه بتلافي ملاحظات الإنارة والتشجير وإزالة الإشغالات بمسار العائلة المقدسة
إعلام إسرائيلي: فجوة حادة في تراخيص البناء بالضفة خلال 11 عامًا.. وارتفاع وتيرة الهدم مؤخرًا
بعد أزمة «رامز ليفل الوحش».. عقوبات رادعة تنتظر المتنمرين في مصر
محافظ القاهرة يصدر قرارا عاجلا بشأن ملف التصالح.. ما الجديد؟
قضية ميت عاصم.. تأجيل محاكمة المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية
تارا عماد تخوض مغامرة محفوفة بالمخاطر في إفراج

تارا عماد
تارا عماد
أوركيد سامي

بكل عفوية واندفاع تدخل كراميلا (تار عماد) نفسها في مغامرة محفوفة بالمخاطر ولا تحسب عواقبها، عندما تصر على ملاحقة صاحب المحفظة عباس الريس “عمرو سعد” ضمن أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "إفراج" الذي يُعرض على قنوات إم بي سي بالتوازي مع منصة شاهد ضمن قائمة الأكثر مشاهدة على المنصة.

لم تكتف كراميلا بموقفها الشجاع مع عباس الريس عندما ساعدته في الهروب من رجال شارون وهربته من الفندق قبل أن يصلوا إليه، بل تقرر البحث عن عنوانه الموجود على بطاقته الشخصية وتذهب إليه لتعيد له محفظته التي سقطت في الفندق أثناء شجاره مع رجال شارون.
وبأداء تلقائي تضعك تارا عماد في حيرة، فلا تستطيع أن تحدد إن كان إصرار كراميلا على ملاحقته نابعاً من فضول طبيعي تجاه رجل غامض اقتحم عالمها فجأة، أم من مشاعر إعجاب دفينة بدأت تتسلل إلى قلبها دون أن تعترف بها لنفسها.

ذهابها إلى عنوان عباس الريس لا يبدو مجرد تصرف بسيط لإعادة محفظة مفقودة، بل هو عبور واضح إلى منطقة ملغومة. فهي لا تطرق باب رجل عادي، بل تدخل إلى عالم مليء بالأسرار والصراعات والخيوط المتشابكة التي بدأت تتكشف تباعًا. ومع كل خطوة تقترب بها من عباس، تزداد احتمالات تورطها في صراعاته، خاصة في ظل ما يحيط به من تهديدات ورغبة شداد في استغلاله قبل التخلص منه.

مسلسل "إفراج" من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي، وبطولة النجم أحمد سعد، تارا عماد،حاتم صلاح، أحمد عبد الحميد، تارا عماد، سما ابراهيم، دنيا ماهر وعبد العزيز مخيون وعلاء مرسي.

