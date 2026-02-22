قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تهديد «عادل» لمالك المصنع بفيديو .. تطورات صادمة في الحلقة الرابعة من مسلسل «عين سحرية»
ادعوا له بالشفاء.. الشاعر الكبير محمد الشهاوي يخضع لجراحة عاجلة بكفر الشيخ
سعر الذهب اليوم 22-2-2026
سر برودة رخام الكعبة .. كيف تبقى أرض الطواف باردة للحجاج في رمضان والصيف؟
قادر على الانتصارات.. «جاليليو»: الإيمان بالزمالك أقوى من أي عراقيل أو ظروف صعبة
الإفراط في الجلوس أمام الشاشات يهدد نمو الأطفال.. طبيب يحذر من آثار لا تظهر فورًا
أوتوهو الكونغولي يطلب تغيير موعد مباراة الزمالك بالكونفيدرالية |تفاصيل
الأهلي يدرس تمديد عقد إمام عاشور قبل كأس العالم 2026
بشأن المُصابين.. إعلامي يكشف كواليس جديدة داخل نادي الزمالك
ترامب يرسل مستشفى عائمًا إلى جرينلاند في خطوة مُثيرة للجدل
إعلامي يُحذّر من تحويل الحكام في الدوري المصري إلى «هدف للانتقادات»
أكبر خيبة أمل .. صالح جمعة: حزنت على غياب فرصتي مع المنتخب الوطني
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

سر برودة رخام الكعبة .. كيف تبقى أرض الطواف باردة للحجاج في رمضان والصيف؟

الكعبة المشرفة
الكعبة المشرفة
محمد بدران  
علا محمد

تُعد أرضية الطواف حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام من أكثر المناطق التي يلاحظ فيها الزوار والحجاج برودة الأرضية، رغم ارتفاع درجات الحرارة. ويعود ذلك إلى التصميم الهندسي الدقيق الذي تم بعناية فائقة لضمان راحة ملايين الحجاج والزوار طوال العام.

إليك بعض العوامل والمواد الرئيسية المؤثرة في برودة أرض الطواف:

رخام أبيض ثاسوس خاص: يتميز هذا الرخام، المستورد من جزيرة ثاسوس اليونانية، بمسامات كثيفة تمتص الرطوبة الليلية وتحافظ على برودة الأرضية خلال النهار، حتى في الظروف الجوية القاسية.

طبقة عازلة: تُركب أسفل الرخام لمنع حرارة الأرض من الصعود إلى السطح والحفاظ على برودة الأرضية.

قاعدة خرسانية قوية: تُصب الخرسانة تحت الأرضية لتحمل أوزان ملايين الأشخاص، مما يجعل الهيكل متينًا ومستقرًا.

نظام تبريد: أنابيب تبريد وأنظمة هواء موزعة في عدة نقاط أسفل الأرضية للتحكم في درجة الحرارة وضمان راحة الزوار.

النتيجة: "عندما تتجاوز درجة الحرارة الخارجية 45 درجة مئوية تحت أشعة الشمس الحارقة، تبقى أرضية الرخام في منطقة الطواف باردة جدًا، ما يتيح للحجاج أداء الطواف براحة ويسر".

أرضية الطواف حول الكعبة المشرفة المسجد الحرام العوامل والمواد الرئيسية المؤثرة في برودة أرض الطواف برودة أرض الطواف

