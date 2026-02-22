قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

ادعوا له بالشفاء.. الشاعر الكبير محمد الشهاوي يخضع لجراحة عاجلة بكفر الشيخ

الشاعر الكبير محمد الشهاوي
الشاعر الكبير محمد الشهاوي
محمود زيدان

يخضع الشاعر الكبير محمد محمد الشهاوي، خلال الساعات القليلة المقبلة، إلى جراحة عاجلة بمستشفى العبور للتأمين الصحي بمدينة كفر الشيخ.

وقال الدكتور أحمد الشهاوي، وكيل وزارة الثقافة بكفر الشيخ، ونجل الشاعر الكبير محمد الشهاوي، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: دعواتكم لأبي الشاعر الكبير محمد الشهاوي بالشفاء.

وتابع: «هو الآن محجوز في مستشفى العبور للتأمين الصحي بكفر الشيخ بانتظار إجراء عملية جراحية عاجلة».

الشاعر الكبير محمد الشهاوي

يُعد الشاعر المصري الكبير محمد محمد الشهاوي هو أحد أبرز شعراء القصيدة العمودية في العصر الحديث، ويُلقب بـ "ناسك محراب الشعر". وُلد في 25 مارس 1940 بقرية «عين الحياة» التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ.

حاز «الشهاوي» على تقدير واسع محلياً وعربياً، ومن أبرز جوائزه: جائزة أحمد شوقي الدولية للإبداع الشعري عام 2024 من اتحاد كتاب مصر.

كما نال جائزة التكريم من إمارة الشارقة عام 2004، واختياره «شخصية العام» في الشارقة، فضلاً عن تكريمات عربية من دولة الإمارات (أبوظبي 1996)، ومملكة البحرين، ودولة قطر.

أخبار كفر الشيخ الشاعر محمد الشهاوي مستشفى العبور التأمين الصحي الشاعر الكبير محمد محمد الشهاوي

