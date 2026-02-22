البيت الأبيض في مواجهة صعبة .. ترامب بين التحذيرات والمعركة العسكرية ضد إيران

كشفت منصة أكسيوس الصحفية الأمريكية عن تصريحات السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام المقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مفادها أن العديد من المقربين من ترامب ينصحونه بعدم قصف إيران، وحثّوه على تجاهل هذه النصائح.

وأوضحت أكسيوس نقلًا عن مستشارين كبار للرئيس ترامب قولهم إن الأخير لم يحسم أمره بعد بشأن شن ضربات ضد إيران.

صرّح السيناتور ليندسي جراهام (جمهوري من ولاية كارولاينا الجنوبية) لموقع أكسيوس يوم السبت بأن العديد من المقربين من الرئيس ترامب ينصحونه بعدم قصف إيران، مشيرًا إلى المخاطر الجسيمة التي قد تنجم عن ذلك.

ويأتي هذا في ظل وجود حاملتي طائرات أمريكيتين ومئات الطائرات الحربية تستعد لما يمكن أن يكون عملية عسكرية كبيرة.