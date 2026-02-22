«أحبها وأحترم موهبتها».. سمية درويش: الأصوات النادرة مثل شيرين مصدر إلهام لكل فنانة|فيديو

علّقت الفنانة سمية درويش على تصريحات سابقة لها بشأن خلافها مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤكدة أن شيرين ليس لديها أي سبب لكراهيتها.

وأوضحت سمية، خلال الجزء الثاني من حوارها في برنامج خط أحمر، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الإعلام أحيانًا يفسر الأمور بشكل مبالغ فيه، وأن بعض التصريحات قد تخرج عن سياقها، مؤكدة في الوقت نفسه أن حبها وتقديرها لشيرين كفنانة وإنسانة لم يتغيرا.

وأضافت سمية أنها شعرت بالحزن عندما رأت أن الأمور تحولت إلى مواقف سلبية أمام الإعلام، لكنها تظل متعاطفة مع شيرين وتحترم موهبتها الفريدة، مشيرة إلى أن الأصوات النادرة مثل آمال ماهر و**أنغام** تشكل مصدر إلهام لأي فنانة.

وأكدت أنها تستمتع بالاستماع إلى أعمالهن وتُقدّر تأثيرهن الفني الكبير، معتبرة أن الإحساس والفن الحقيقي لا يمكن أن يُنسى أو يُقلَّل من شأنه.

وأشارت سمية إلى أن جمهورها الطيب يصدق إحساسها وحبها للفن، وأنها دائمًا تضع الفن قبل أي خلافات شخصية، مؤمنة بأن الصوت والإحساس هما من يصنعان المكانة الحقيقية للفنان، وليس الضجة الإعلامية.