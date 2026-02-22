سالم الدوسري يكتب فصلا جديدا في تاريخ الكلاسيكو وتعادل الهلال والاتحاد يهدي صدارة دوري روشن إلى النصر

في واحدة من اكثر ليالي الموسم اثارة جاء كلاسيكو الكرة السعودية هذه المرة محملا بما هو أبعد من مجرد ثلاث نقاط فالمواجهة التي جمعت الهلال والاتحاد على ملعب المملكة أرينا في الرياض ضمن الجولة الثالثة والعشرين من دوري روشن السعودي لم ترسم فقط ملامح صراع تقليدي بين عملاقين بل أعادت تشكيل سباق القمة بالكامل وفتحت الباب امام تحولات قد تحدد بطل الموسم.

سالم الدوسري بطل اللقطة الاولى

البداية جاءت زرقاء خالصة بعدما فرض سالم الدوسري كلمته مبكرا وصنع هدف التقدم الذي سجله مالكوم في الدقيقة الخامسة ليؤكد مجددا أن اسمه ارتبط تاريخيا بمباريات القمة أمام الاتحاد.

تمريرة الدوسري لم تكن مجرد صناعة لهدف، بل كانت حلقة جديدة في سلسلة طويلة من التأثير إذ رفع رصيده إلى عشرين مساهمة تهديفية في تاريخ الكلاسيكو بواقع اثني عشر هدفا وثماني تمريرات حاسمة خلال سبع وثلاثين مباراة وهو رقم يضعه في صدارة المشهد منذ انطلاق دوري المحترفين ويمنحه أفضلية معنوية كلما دارت عجلة هذه المواجهة.

الدوسري الذي تجاوز الرابعة والثلاثين لم يفقد بريقه ولا سرعته ولا قدرته على اتخاذ القرار في اللحظة المناسبة بل بدا اكثر نضجا في قراءة المباراة والتحرك بين الخطوط ليبقى الرهان الأول لجماهير الهلال في المواعيد الصعبة.

تعادل يهدي الصدارة للنصر

رغم التفوق المبكر لم ينجح الهلال في الحفاظ على تقدمه ليخرج اللقاء بالتعادل الحادي عشر بين الفريقين في عهد الاحتراف وهي نتيجة بدت قاسية في حسابات الصدارة اذ استغل النصر الموقف واعتلى القمة مستفيدا من تعثر غريمه المباشر.

التعادل لم يكن مجرد نقطة مضافة في جدول طويل بل كان تحولا مفصليا في سباق اللقب خاصة ان الجولات دخلت مراحلها الحاسمة وكل تعثر بات يحمل كلفة مضاعفة ومع اشتداد الضغط الجماهيري والاعلامي بات الصراع اكثر سخونة من اي وقت مضى

مدرجات ممتلئة واجواء استثنائية

اللقاء احتفظ بهيبته جماهيريا بعدما توافد اكثر من اثنين وعشرين الف مشجع الى مدرجات المملكة ارينا في مشهد عكس قيمة الكلاسيكو في الشارع الرياضي السعودي حيث تصدر اللقاء قائمة الحضور في الجولة متفوقا على بقية المباريات

المدرجات لعبت دورا محوريا في رفع نسق المباراة منذ الدقائق الاولى وحتى صافرة النهاية فالهتافات لم تهدأ والاعصاب ظلت مشدودة ما منح المواجهة طابعا دراميا يليق بتاريخ الفريقين

ارقام تؤكد مكانة الدوسري في تاريخ الهلال

بعيدا عن نتيجة المباراة يواصل سالم الدوسري مطاردة الارقام التاريخية داخل اسوار الهلال بعدما وصل الى خمس وستين تمريرة حاسمة كاكثر لاعب صناعة للاهداف في تاريخ الدوري كما عزز موقعه كثاني اكثر اللاعبين مساهمة بالاهداف في تاريخ النادي برصيد مئتين وست واربعين مساهمة منها مئة واثنان واربعون هدفا ومئة واربع تمريرات حاسمة مقتربا من رقم الاسطورة سامي الجابر ومتجاوزا حصيلة محمد الشلهوب

هذه الارقام تعكس مسيرة لاعب خاض ما يقارب اربعمئة وثمانية وثمانين مباراة بقميص الهلال وشارك في حصد عشرين لقبا ليصبح اسمه جزءا اصيلا من ذاكرة النادي الحديثة

سباق هدافين مشتعل حتى الرمق الاخير

الجولة الثالثة والعشرون لم تشهد فقط تحولا في الصدارة بل زادت من اشتعال المنافسة الفردية على لقب الهداف بعدما رفع إيفان توني رصيده الى ثلاثة وعشرين هدفا فيما وصل خوليان كينونيس الى واحد وعشرين هدفا بينما يواصل كريستيانو رونالدو مطاردته بعدما بلغ هدفه العشرين لتبقى المنافسة مفتوحة على كل الاحتمالات

كلاسيكو يغير ملامح الموسم

هكذا خرجت القمة بنتائج متباينة فالهلال احتفظ بسجله خاليا من الهزائم على ارضه امام الاتحاد للمباراة التاسعة على التوالي لكنه فقد صدارة كان يتمسك بها بينما خرج النصر الرابح الاكبر بعدما اعتلى القمة دون ان يكون طرفا في اللقاء

في المقابل واصل سالم الدوسري كتابة فصل جديد من فصول التألق ليؤكد ان الكبار لا يتراجعون مع تقدم العمر بل يزدادون تأثيرا وخبرة ومع دخول الموسم منعطفه الاخير تبدو كل السيناريوهات ممكنة في دوري يزداد اشتعالا جولة بعد اخرى ويعد بمزيد من الدراما حتى صافرة الختام