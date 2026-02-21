النصر يكتسح الحزم 4-0 ويتصدر الدوري السعودي رسمياً

أكتسح النصر السعودي ضيفه الحزم برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد الأول بارك فى الجولة الـ23، ضمن منافسات الدوري السعودي.

وافتتح النصر التهديف في الدقيقة 13، عن طريق كريستيانو رونالدو ، وأضاف النصر الهدف الثاني في الدقيقة 30، عن طريق كينجسلي كومان.

وعزز النصر النتيجة ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 77، عن طريق أنجيلو جابرييل، وأخيراً سجل كريستيانو رونالدو الهدف الرابع في الدقيقة 79.

وبهذه النتيجة يتصدر النصر صدارة الدوري السعودي برصيد 55 نقطة، وتجمد الحزم في المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة.

تشكيل النصر ضد الحزم في الدوري السعودي

حارس المرمى: بينتو

الدفاع: الغنام ـ سيماكان ـ العمري ـ يحيى

خط الوسط: انخيلو ـ بروزوفيتش ـ فيليكس

الهجوم: رونالدو ـ كومان ـ ماني