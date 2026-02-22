قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيف زاهر: لا أفكر في الانتقام وأترك حقي لله.. وضميري أهم من أي شيء
بمشاركة مرموش.. قطار مانشستر سيتي يعبر نيوكاسل بثنائية بالدوري الإنجليزي
تفاصيل مزاد سيارات جمرك بورسعيد
المطارات المصرية تسجل مؤشرات قوية في حركة المسافرين مع بداية رمضان
الكويت تستدعي القائم بأعمال سفارة العراق وتسلمه مذكرة احتجاج رسمية
الاتحاد السكندرى ينظم رحلات مجانية لنقل جماهيره للقاهرة لمساندته أمام بتروجت
من مركب هجرة إلى قبضة الدرك | رقصة مصري أمام الكولوسيوم تفجّر غضبًا سياسيًا وتُشعل حربًا ضد المهاجرين في إيطاليا
حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر؟ دار الإفتاء تحذر: يجب فعل هذا الأمر فوراً
​علاء ميهوب يتحدث عن كواليس رحيل الأربعة الكبار: لم أتخيل حياتي خارج الأهلي
عودة محرك ‏V8‎‏ الجبار .. طرح سيارة مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
«هتقبض 1500 جنيه».. رابط الاستعلام عن منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة
ليه الحكم محمد معروف .. طلب عاجل من أحمد موسى لاتحاد الكرة بعد مباراة سيراميكا كليوباترا
رياضة

بمشاركة مرموش.. قطار مانشستر سيتي يعبر نيوكاسل بثنائية بالدوري الإنجليزي

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

حقق فريق مانشستر سيتي الفوز على فريق نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1، على ملعب الاتحاد ضمن لقاءات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي، موسم 2025-2026.

وسجل نيكو أوريلي الهدف الأول لمانشستر سيتي في الدقيقة 14 من انطلاق بعد تمريرة سحرية من عمر مرموش ليعلن عن تقدم السيتي بالنتيجة.

وفي الدقيقة 22 سجل لويس هال لاعب نيوكاسل يونايتد هدف التعادل 1-1 من تسديدة يسارية من خارج منطقة الجزاء على يسار دوناروما حارس السيتي.

وعادي نيكو أوريلي لتسجيل الهدف الثاني له ولمانشستر سيتي في الدقيقة 27 من رأسية رائعة من عرضية إيرلينج هالاند.

وبتلك النتيجة يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بتريتب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة، بفارق نقطتين عن آرسنال صاحب المركز الأول، في حين أن نيوكاسل يونايتد توقف عند النقطة 36 ويحتل المركز العاشر.

تشكيل مانشستر سيتي

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي تشكيل فريقه لمواجهة نظيره نيوكاسل يونايتد، على ملعب الاتحاد ضمن لقاءات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي، موسم 2025-2026.

تشكيل مانشستر سيتي أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، مارك جويهي، روبن دياز وريان آيت نوري.

خط الوسط: نيكو أوريلي، رودري وبرناردو سيلفا.

الهجوم: أنطوان سيمينيو، إيرلينج هالاند وعمر مرموش.

مانشستر سيتي نيوكاسل يونايتد الدوري الإنجليزي عمر مرموش مرموش

