بمشاركة مرموش.. قطار مانشستر سيتي يعبر نيوكاسل بثنائية بالدوري الإنجليزي

حقق فريق مانشستر سيتي الفوز على فريق نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1، على ملعب الاتحاد ضمن لقاءات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي، موسم 2025-2026.

وسجل نيكو أوريلي الهدف الأول لمانشستر سيتي في الدقيقة 14 من انطلاق بعد تمريرة سحرية من عمر مرموش ليعلن عن تقدم السيتي بالنتيجة.

وفي الدقيقة 22 سجل لويس هال لاعب نيوكاسل يونايتد هدف التعادل 1-1 من تسديدة يسارية من خارج منطقة الجزاء على يسار دوناروما حارس السيتي.

وعادي نيكو أوريلي لتسجيل الهدف الثاني له ولمانشستر سيتي في الدقيقة 27 من رأسية رائعة من عرضية إيرلينج هالاند.

وبتلك النتيجة يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بتريتب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة، بفارق نقطتين عن آرسنال صاحب المركز الأول، في حين أن نيوكاسل يونايتد توقف عند النقطة 36 ويحتل المركز العاشر.

تشكيل مانشستر سيتي

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي تشكيل فريقه لمواجهة نظيره نيوكاسل يونايتد، على ملعب الاتحاد ضمن لقاءات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي، موسم 2025-2026.

تشكيل مانشستر سيتي أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، مارك جويهي، روبن دياز وريان آيت نوري.

خط الوسط: نيكو أوريلي، رودري وبرناردو سيلفا.

الهجوم: أنطوان سيمينيو، إيرلينج هالاند وعمر مرموش.