سيف زاهر: الوزير أشرف صبحي مجتهد.. والتحسينات المطلوبة في قطاع الناشئين والبنية التحتية

علق الإعلامي سيف زاهر على أداء وزير الشباب والرياضة السابق أشرف صبحي، مؤكدًا أنه راضي عن أدائه بنسبة تتراوح بين 70 و80%، موضحًا أن هناك اختلاف وجهات النظر بينهما في بعض الملفات، قائلًا: "راجل مجتهد جدًا جدًا جدًا.. الخلافات بينا كانت في بعض القضايا المرتبطة بكرة القدم، من بينها البنية التحتية، وقطاعات الناشئين، وبعض الأمور المتعلقة بمراكز الشباب".

مجهود وتحرك في مختلف المحافظات

وأضاف سيف زاهر، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار"، المُذاع عبر شاشة "النهار"، أن الدكتور أشرف صبحي بذل مجهود كبير وتحرك في مختلف المحافظات من أقصى الصعيد للدلتا والوجه البحري، مشددًا على إلى أنه كان دائم التواجد ويلبي الدعوات في كل مكان.

وتابع: "مكتب الوزير أشرف صبحي كان مفتوح دائما للجميع، هذا النهج يُحسب له"، موضحًا أن الوزير لا يدير لعبة كرة القدم بشكل مباشر، بل يشرف على المنظومة والسيستم العام، مؤكدًا أنه لا يوجد تدخل حكومي في إدارة الاتحادات أو كرة القدم.

التعديلات في قانون الرياض

وشدد سيف زاهر على أنه كان هناك بعض النقاط التي كان من الممكن تحسينها في عهد الوزير أشرف صبحي، كالاهتمام بقطاع الناشئين بصورة أكبر، وإجراء بعض التعديلات في قانون الرياضة بما يخدم الأندية الجماهيرية بشكل أفضل.