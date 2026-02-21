قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمير محروس ينشر لقطات من كواليس نقصاك القعدة لعمرو دياب رمضان 2026
القبض على عنصر جنائي قتل قطة بواسطة كلبين في الإسكندرية
مصرع شاب دهسًا أسفل عجلات سيارة بالطريق الأبيض في كرداسة
محمد فاروق: أول مشاريعي كان منزل القذافي وأنا عندي 21 سنة.. أنجزناه في 15 يوما ولدينا مستحقات بـ 5.5 مليون دولار في ليبيا
القيادي بالكتلة الديمقراطية السودانية: لا جدوى من هدنة إنسانية دون ضمانات على الأرض
الإمارات تعلن إحباط هجمات إلكترونية إرهابية استهدفت البنية التحتية الرقمية
أستون فيلا ينجو من الخسارة أمام ضيفه ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي
"ابن المنيا" بطل في "رود آيلاند" | حكاية مصري أنقذ عشرات الأمريكيين من حادث إطلاق نار بملعب هوكي .. خاص
‏الحارس الجزائري ألكسندر أوكيدجا ينفجر على كيليان مبابي.. ماذا قال؟
رئيس منظمة مشاد الحقوقية: الانتهاكات تعرقل فرص الهدنة في السودان
تصعيد بين واشنطن وطهران.. تحذيرات إيرانية وانقسام داخل إدارة ترامب بشأن الهجوم
كيف نظهر شكر النعم عمليًا؟.. عاِلم أزهري يوضح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار سبائك الذهب في مصر مساء اليوم 21-2-2026

سبائك ذهبية
سبائك ذهبية
محمد يحيي

أظهرت أسعار السبائك الذهبية استقرارا مع اقتراب انتهاء تداولات مساء اليوم السبت على مستوي محلات الصاغة المصرية بدون تغيير.

وينشر موقع صدي البلد الإخباري تفاصيل أسعار السبائك الذهبية داخل محلات الصاغة حيث :

سبيكة ذهب عيار 24 من BTC  بوزن 5 جرامات بسعر 42.225 ألف جنيه   

سبيكة ذهب عيار 24 من BTC  بوزن 5 جرامات بسعر بسعر 42.5 ألف جنيه.

سبيكة ذهب عيار 24 من BTC بوزن 250 جرام بسعر 2.08 مليون جنيه.

سبائك الذهب

سبيكة ذهب عيار 24 من s a m بوزن 2.5 جرام بقيمة 21.51 ألف جنيه.

 سبيكة ذهب عيار 24 من  MB بوزن 10 جرامات بسعر 83.4 ألف جنيه.

سبائك ذهب

سبيكة ذهب عيار 24 من  MBبوزن جرام واحد بسعر 8605 جنيه.

سبيكة ذهب عيار 24 من  Algallaبوزن 5 جرامات بقيمة 42.015 ألف جنيه.

سبائك ذهب

سبيكة ذهب عيار 24 من Master gold بوزن 2.5 جرام بسعر 21.115 ألف جنيه.

سبيكة ذهب عيار 24 من Swiss Gold  بوزن 10 جرامات بسعر 84.45 ألف جنيه.

سعر السبائك الذهبية سعر الذهب اليوم

