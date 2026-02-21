أسعار سبائك الذهب في مصر مساء اليوم 21-2-2026

أظهرت أسعار السبائك الذهبية استقرارا مع اقتراب انتهاء تداولات مساء اليوم السبت على مستوي محلات الصاغة المصرية بدون تغيير.

وينشر موقع صدي البلد الإخباري تفاصيل أسعار السبائك الذهبية داخل محلات الصاغة حيث :

سبيكة ذهب عيار 24 من BTC بوزن 5 جرامات بسعر 42.225 ألف جنيه

سبيكة ذهب عيار 24 من BTC بوزن 5 جرامات بسعر بسعر 42.5 ألف جنيه.

سبيكة ذهب عيار 24 من BTC بوزن 250 جرام بسعر 2.08 مليون جنيه.

سبيكة ذهب عيار 24 من s a m بوزن 2.5 جرام بقيمة 21.51 ألف جنيه.

سبيكة ذهب عيار 24 من MB بوزن 10 جرامات بسعر 83.4 ألف جنيه.

سبيكة ذهب عيار 24 من MBبوزن جرام واحد بسعر 8605 جنيه.

سبيكة ذهب عيار 24 من Algallaبوزن 5 جرامات بقيمة 42.015 ألف جنيه.

سبيكة ذهب عيار 24 من Master gold بوزن 2.5 جرام بسعر 21.115 ألف جنيه.

سبيكة ذهب عيار 24 من Swiss Gold بوزن 10 جرامات بسعر 84.45 ألف جنيه.