دا الشرع والدين .. تصريح مثير من أوسا عن زواجه على لقاء الخميسي
حزب الجيل: رد القاهرة على السفير الأمريكي بإسرائيل صفعة لأوهام التوسع
لا نريد لغة الحروب.. أحمد موسى: لا يستطيع أحد تهديد أمننا وحدودنا
شوط أول سلبي بين إنبي والمصرية للاتصالات بكأس مصر
دوري المحترفين| يد الزمالك يهزم سموحة 30-27 ويواجه سبورتنج في الإسكندرية
غيابات بالجملة عن الأهلي أمام سموحة بالدوري
كلام خطير .. أحمد موسى: أمريكا لم تصدر أي بيان بشأن تصريحات سفيرها بإسرائيل
أوريلي يضيف الهدف الثاني لمانشستر سيتي في مرمى نيوكاسل بالدوري الإنجليزي
يفصل بينهما خط .. قصة قريتين تفطران بموعدين مختلفين في رمضان
فريق نيسان يعتلي منصة التتويج الثالثة في الموسم الثاني عشر ‏في جدة من فورمولا إي ‏
بعد سخريته منها.. إجراء قانوني من أسماء جلال ضد رامز جلال
أحمد موسى: تصريحات سفير أمريكا في إسرائيل عن الشرق الأوسط عكس خطة ترامب للسلام
توك شو

مدير المبادرات الرئاسية بوزارة الصحة تتحدث عن مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية

عبد الخالق صلاح

علقت الدكتورة منى خليفة مدير عام الإدارة العامة للمبادرات الرئاسية بوزارة الصحة، على  تقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية "الرئة، البروستاتا، القولون، وعنق الرحم" لأكثر من 16 مليونًا و224 ألف مواطن من سن 18 عامًا فأكثر، وذلك بالمجان منذ انطلاقها في يونيو 2023 تحت شعار 100 مليون صحة.

وقالت الدكتورة منى خليفة ، إن اختيار الأورام الأربعة جاء وفقًا لدراسات علمية أثبتت أنها الأعلى من حيث معدلات الانتشار بين أنواع السرطان المختلفة، موضحة أن الوزارة بدأت قبل سنوات بمبادرة دعم صحة المرأة للكشف المبكر عن أورام الثدي، والتي حققت نجاحًا كبيرًا بفحص نحو 23 مليون سيدة لأول مرة، فيما تجاوز عدد الزيارات 50 مليون زيارة، وهو ما شجع على التوسع في مبادرات الكشف المبكر لباقي الأورام الأكثر شيوعًا.

وأضافت خلال مداخله هاتفيه على شاشة إكسترا نيوز ، أن المبادرة الحالية تعتمد على استبيان طبي تم إعداده بواسطة لجنة علمية متخصصة في الأورام، يتيح للمواطن تقييم حالته الصحية من منزله، سواء عبر الموقع الإلكتروني الرسمي أو من خلال الاتصال بالخط الساخن 15335، حيث يقوم فريق مختص بمساعدة المواطن في تسجيل البيانات والإجابة على الأسئلة، مؤكدة أن الاستبيان يحدد عوامل الخطورة المحتملة ويوجه المواطن، حال وجود اشتباه، إلى أقرب منشأة صحية تابعة لمحل سكنه لإجراء الفحوصات اللازمة في موعد محدد.

وأكدت أن جميع خدمات الفحص والمتابعة والعلاج متاحة بالمجان بالكامل ضمن المبادرة، مشيرة إلى أنه في حال كانت نتيجة التقييم سلبية، يتم إدراج المواطن ضمن برامج المتابعة الدورية، خاصة إذا كان لديه عوامل خطورة مثل التدخين، حيث يتم توجيهه إلى برامج الإقلاع عن التدخين وإعادة التقييم سنويًا لضمان الاطمئنان المستمر على حالته الصحية.

وأشارت إلى أن الكشف المبكر يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الأورام السرطانية، إذ يسهم في اكتشاف المرض بمراحله الأولى ورفع نسب الشفاء وتقليل المضاعفات، موجهة رسالة للمواطنين بضرورة عدم التهاون في صحتهم والاستفادة من خدمات المبادرات الرئاسية، مؤكدة أن المشاركة لا تستغرق سوى دقائق قليلة، لكنها قد تجنب الأسر مشكلات صحية جسيمة في المستقبل.

الدكتورة منى خليفة مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية مبادرة رئيس الجمهورية

