قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مرموش يصنع .. مانشستر سيتي يتقدم 2-1 على نيوكاسل بالشوط الأول بالدوري الإنجليزي
موعد أذان الفجر رابع يوم رمضان .. المواقيت الكاملة
أحمد موسى عن حضور الرئيس السيسي حفل تكريم وزير الدفاع السابق: مصر دايما مع رجالتها اللي خدموها
دا الشرع والدين .. تصريح مثير من أوسا عن زواجه على لقاء الخميسي
حزب الجيل: رد القاهرة على السفير الأمريكي بإسرائيل صفعة لأوهام التوسع
لا نريد لغة الحروب.. أحمد موسى: لا يستطيع أحد تهديد أمننا وحدودنا
شوط أول سلبي بين إنبي والمصرية للاتصالات بكأس مصر
دوري المحترفين| يد الزمالك يهزم سموحة 30-27 ويواجه سبورتنج في الإسكندرية
غيابات بالجملة عن الأهلي أمام سموحة بالدوري
كلام خطير .. أحمد موسى: أمريكا لم تصدر أي بيان بشأن تصريحات سفيرها بإسرائيل
أوريلي يضيف الهدف الثاني لمانشستر سيتي في مرمى نيوكاسل بالدوري الإنجليزي
يفصل بينهما خط .. قصة قريتين تفطران بموعدين مختلفين في رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ليه الولد واخد حرية أكتر من البنت؟.. علي جمعة يجيب| شاهد

سؤال فتاة للدكتور علي جمعة
سؤال فتاة للدكتور علي جمعة
محمد شحتة

وجهت جويرية أحمد، سؤالا للدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، تقول فيه: حوالينا عادات وتقاليد وكلام الناس بتجبرنا نعمل حاجات مش عايزين نعملها وليه الولد واخد حرية أكتر من البنت ليه أخويا يخرج يتفسح وأنا لأ؟

وقال علي جمعة، في إجابته على السؤال، خلال برنامج "نور الدين والشباب"، إن من شفقة الأب والأم على البنات فإنهم يفكرون معهن بصوت عالي ويعبرون عن خوفهم على بناتهن من الاكتئاب وعدم السعادة والتعرض للأذية من كلام الناس بناءا على تصرفات وهذا الخوف يأتي بعد رؤية تجارب سابقة في الحياة فينقلونها لبناتهن.

وتابع: القضية تكمن في معرفة الصح والخطأ وعلى البنات أن تعي عواقب الأمور وهو أمر مهم في الاختيار، منوها أن البنات لن تقدر على منع ألسنة الناس من الأذى والكذب والغيبة والنميمة.

وأشار إلى أنه من هنا نفسر موقف الوالدين في مبدأ الخوف على البنات ومنعهن من بعض التصرفات التي تستدعي كلام الناس على البنات مما يؤذيهن، ناصحا الفتيات أن تتناقش وتتحاور مع الوالدين للوصول إلى نقطة اتفاق.

الدكتور علي جمعة عادات وتقاليد البنات الأب الاكتئاب الأذى الغيبة والنميمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين

آخر موعد لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

سعر الجنيه الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الأرصاد

الأرصاد تحذر: ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات غدا رابع أيام رمضان

الست موناليزا

حقيقة وقوع أسرة مسلسل "الست موناليزا" فى خطأ قانوني..تفاصيل

الزبادي

جمال شعبان يكشف مفاجأة عن أضرار الزبادي..تفاصيل

صورة أرشيفية

لحظة غفلة.. طفل ينهي حياة والدته في مأساة تهز القلوب بسوهاج

ترشيحاتنا

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يكلف نائبًا جديدًا لرئيس مدينة بلطيم لشؤون النظافة

خلال اللقاء

مزايا للقطاع الخاص.. برلماني: استراتيجية دمج ذوي الاحتياجات في سوق العمل

ارشيفيه

إصابة ثلاثة أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بالدقهلية

بالصور

فريق نيسان يعتلي منصة التتويج الثالثة في الموسم الثاني عشر ‏في جدة من فورمولا إي ‏

فريق نيسان
فريق نيسان
فريق نيسان

بدون مكياج .. آيتن عامر تتألق في دورها بمسلسل كلهم بيحبوا مودي

ايتن عامر
ايتن عامر
ايتن عامر

مفاجاة.. السيارات الهجينة تستهلك وقودًا أعلى من التقليدية

السيارات الهجينة
السيارات الهجينة
السيارات الهجينة

مي سليم: دموعي قريبة وبخاف من المرض والحسد بس ما بسيبوش يسيطر عليا

مي سليم مع يمنى البدراوي
مي سليم مع يمنى البدراوي
مي سليم مع يمنى البدراوي

فيديو

التعدي على فرد أمن

القصة الكاملة .. تفاصيل جديدة في التعدي على فرد أمن التجمع

نجيب ساويرس

أسرار واعترافات نجيب ساويرس… من خسارة 500 مليون يورو إلى وصيته لأولاده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

المزيد