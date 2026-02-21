ليه الولد واخد حرية أكتر من البنت؟.. علي جمعة يجيب| شاهد

وجهت جويرية أحمد، سؤالا للدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، تقول فيه: حوالينا عادات وتقاليد وكلام الناس بتجبرنا نعمل حاجات مش عايزين نعملها وليه الولد واخد حرية أكتر من البنت ليه أخويا يخرج يتفسح وأنا لأ؟

وقال علي جمعة، في إجابته على السؤال، خلال برنامج "نور الدين والشباب"، إن من شفقة الأب والأم على البنات فإنهم يفكرون معهن بصوت عالي ويعبرون عن خوفهم على بناتهن من الاكتئاب وعدم السعادة والتعرض للأذية من كلام الناس بناءا على تصرفات وهذا الخوف يأتي بعد رؤية تجارب سابقة في الحياة فينقلونها لبناتهن.

وتابع: القضية تكمن في معرفة الصح والخطأ وعلى البنات أن تعي عواقب الأمور وهو أمر مهم في الاختيار، منوها أن البنات لن تقدر على منع ألسنة الناس من الأذى والكذب والغيبة والنميمة.

وأشار إلى أنه من هنا نفسر موقف الوالدين في مبدأ الخوف على البنات ومنعهن من بعض التصرفات التي تستدعي كلام الناس على البنات مما يؤذيهن، ناصحا الفتيات أن تتناقش وتتحاور مع الوالدين للوصول إلى نقطة اتفاق.