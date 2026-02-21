علي جمعة: الوضوء يعالج ويقي من الأمراض

كشف الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار علماء الازهر الشريف، أهمية الوضوء قبل كل صلاة .

وقال علي جمعة في برنامجه " إعرف دينك " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الله سبحانه وتعالى امرنا بان نغسل اليدين والذراعين والوجه والرأس والقدمين قبل كل صلاة ".

وتابع على جمعة :" الله لا يريد إلا مصلحتنا والخير لنا والرحمة لنا وعندنا إيمان بهذا ".

وأكمل علي جمعة :" الوضوء يعالج وهو وقاية من الكثير من الامراض ويؤدي إلى تنفيذ النصائح الطبية التي يكررها الأطباء ".

ووفي وقت سابق تحدث علي جمعة عن الأسباب المؤدية لبطلان الوضوء، قائلا:" هناك حالات خاصة مثل “الإغماء” أو “فقدان الوعي الكامل”، والتي تتطلب إعادة الوضوء عند استعادة الوعي، وذلك يرجع إلى أن الشخص أثناء فقدان الوعي لا يستطيع مراقبة جسده، وقد يخرج منه شيء دون أن يشعر؛ لذلك يكون الوضوء واجبًا بعد العودة للوعي.

وأكد مفتي الجمهورية الأسبق أن هذه الأحكام مستندة إلى إجماع العلماء، والغرض منها تمكين المسلم من المحافظة على وضوءه وفق الشريعة، مع مراعاة اختلاف حالات النوم وفقدان الوعي المختلفة. كما شدد على أن فهم هذه الأمور يساعد على أداء العبادات بشكل صحيح دون خوف من بطلان الطهارة